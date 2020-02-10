إختيار داليا مصطفى لتشارك في هذه المبادرة العالمية

ميرنا وليد - بيروت - تم إختيار الممثلة المصرية ​داليا مصطفى​ لتشارك في المبادرة العالمية التي أطلقها المركز الثقافي للتراث العربي في فرنسا، وقالت مسؤولة أميركا عن المركز آلاء ريليتس، إن هذه المبادرة تضم الكثير من المفكرين والنجوم العالميين، وهذا يؤكد على وجود تضامن وإهتمام عالمي بهذه المبادرة.

وأضافت أن المبادرة تهدف إلى نشر الوعي في أهمية عودة الأخلاق المجتمعية بين الناس لضمان التعايش السلمي بين الشعوب على الأرض، بالإضافة إلى الدعوة لوجود مؤتمر عالمي لإيجاد حلول للتخلص من التغير الأخلاقي والتلوث المجتمعي.

وأشارت ريلتيس إلى أن هناك العديد من الشخصيات العامة التي إستجابت للدعوة للمشاركة في هذه المبادرة إيماناً منها بأهميتها.

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