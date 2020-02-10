كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد سمير فرج يكشف لـ"الخليج 365 الفني"موعد انتهاء تصوير "ختم النمر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل المخرج أحمد سمير فرج، تصوير ومونتاج مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "ختم النمر"، الذي يعرض عبر شاشة "الحياة".

وكشف أحمد سمير، في تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني"، النقاب عن أنه يواصل تصوير الحلقات والبدء في عمليات مونتاج لباقي حلقات المسلسل لتسليمة لقناة "الحياة".