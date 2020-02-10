كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد سمير فرج يكشف لـ"الخليج 365 الفني"موعد انتهاء تصوير "ختم النمر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يواصل المخرج أحمد سمير فرج، تصوير ومونتاج مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "ختم النمر"، الذي يعرض عبر شاشة "الحياة".
وكشف أحمد سمير، في تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني"، النقاب عن أنه يواصل تصوير الحلقات والبدء في عمليات مونتاج لباقي حلقات المسلسل لتسليمة لقناة "الحياة".
ومن المقرر الانتهاء من تصوير المسلسل نهائيًا خلال شهر مارس.
يذكر أن مسلسل "ختم النمر"، تدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد صلاح حسني وميريهان حسين ونسرين طافش وإسلام جمال، والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد عبد المعطي.