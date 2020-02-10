تراند اليوم : علي طريقته الخاصة .. محمود العسيلي يحي ذكري وفاة والده الثالثة

احيى الفنان محمود العسيلي الذكرى الثالثة لوفاة والده من خلال تغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وغرد العسيلي قائلا :” الذكرى السنوية الثالثة لوفاة والدي الغالي محمد اشرف العسيلي رحمه الله .. نسألكم الفاتحة و الدعاء بالرحمة و المغفرة”.

احتفل محمود العسيلي، بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بأحد الفنادق في القاهرة الكبرى، وذلك يوم الجمعة الموافق 10 يناير الماضي.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد من أصدقاء العروسين «محمود العسيلي وأمنية عبد المنعم»، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم السيناريست تامر حبيب.