تراند اليوم : فلوسك راحت .. أغلى 10 مشاهد تم حذفها من الأفلام العالمية

يحذف صناع السينما مشاهد من أفلامهم للعديد من الأسباب، منها أن هذه المشاهد لا مبرر لها دراميا أو لقصر مدة عرض الفيلم، وبينما تكون هذه المشاهد المحذوفة في أغلب الأحيان غير مؤثرة في الأحداث ولكن تكون تكلفتها عالية.

واليكم قائمة بأغلى 10 مشاهد تم حذفها من الأفلام العالمية الشهيرة بهوليوود:

1. فيلم “The Wizard Of Oz”:

حُذف مشهد الرقصة الشهيرة التي استغرق تعليمها 5 أسابيع ومدتها 6 دقائق؛ بسبب خطأ تقني وقُدرت تكلفة المشهد بمليون دولار لتصويره.

2. فيلم “Dr. Strangelove”:

المشهد الأخير من الفيلم للمخرج الشهير ستانلي كوبريك كان من المفترض أن يضم مشاجرة ضخمة بين زعماء العالم تتضمن أضخم قذف بالفطائر، ورغم أن منتجي الفيلم طلبوا من المخرج تصوير المشهد في يوم واحد إلا أن التصوير استغرق بين أسبوع وأسبوعين؛ حيث كان مسئولو الإنتاج يجلبون يوميا ما يقرب من 2000 فطيرة ليتم قذفها وسحقها، وحُذف المشهد في النهاية بعد حادثة اغتيال “كينيدي”؛ لأنه كان يتضمن جملة حوارية تقول: “لقد ضُرب رئيسنا بفطيرة في ذروة حياته”، وتكلف المشهد بالكامل نحو مليوني دولار.

3. فيلم “Back To The Future”:

شهد الفيلم واحدة من أشهر تغييرات الممثلين في تاريخ السينما، فبينما كان المخرج روبرت زيميس يرغب منح البطولة إلى الممثل مايكل جيه فوكس، كانت الشركة المنتجة مصرة على ممثل آخر وهو ايريك ستونز، فما كان للمخرج إلا أن وافق صور الفيلم مع الممثل “ستونز”، ولكن بعد فترة تصوير نحو 5 أسابيع كاملة أدركت الشركة المنتجة أن اختيارها كان خاطئًا، وهو ما جعلهم يستغنون عن خدمات “ستونز” ويعيدون تصوير كل المشاهد من البداية مع “مايكل”، وقُدرت تكاليف تلك المشاهد وقتها بنحو 4 ملايين دولار.

4. فيلم “Gangster Squad”:

في يوليو 2012 وقعت حادثة إطلاق نار مروعة في كولورادو؛ حيث اقتحم رجل مسلح قاعة سينما تعرض فيلم “The Dark Knight Rises” وقتل 12 شخصا وأصاب 70 آخرين، وما حدث كان كارثة على صناع فيلم “Gangster Squad”؛ حيث كان فيلمهم يضم مشهدًا مهمًا يحتوي نفس تفاصيل الحادث، وهو ما أجبرهم على حذف المشهد وتأجيل عرض الفيلم لعدة أشهر لرغبتهم في إعادة تصوير مشاهد جديدة، وقُدرت تكاليف المشهد المحذوف بنحو 6.2 مليون دولار.

5. فيلم “Little Shop Of Horrors”: لم تحظ نهاية الفيلم بإعجاب الجمهور الذي شاهده أول مرة قبل عرضه، كانت النهاية الأصلية للفيلم عبارة عن نبتة أكلت الشخصية الرئيسية وصديقته ثم احتلت العالم، ليتم حذفها وتبديلها بنهاية أخرى مختلفة هي النهاية المعروفة للفيلم، وتكلف تصور المشهد المحذوف نحو 10 ملايين دولار. Advertisements

6. فيلم “Superman Returns”:

حُذف المشهد الافتتاحي من الفيلم الذي تظهر فيه عودة سوبرمان إلى كوكب كريبتون في سفينة على شكل نجم، ومدة اللقطة نحو 6 دقائق وتكلفتها بلغت نحو 12 مليون دولار، ولكن الشركة المنتجة كان لها رأي مخالف؛ حيث أبدت تحفظها عليها لأنها لا تضم أي حوار، فحُذف المشهد بالكامل.

7. فيلم “The Man Who Killed Don Quixote”:

عام 2000 سافر تيري جيليام وجوني ديب وجان روشفور إلى مدريد مع فريق عمل الفيلم؛ حيث حدثت مشكلات خلال التصوير من بينها أن المكان كان قاعدة عسكرية يستحيل تسجيل الصوت فيها، بعدها حدث فيضان كبير دمر المعدات وشوه المناظر الطبيعية، وأخيرًا اكتشف “روشفور” أنه يعاني من انزلاق غضروفي مزدوج، لينتهي الأمر بأن الفيلم لم يتم الإفراج عنه وقدرت ميزانيته بنحو 21 مليون دولار. 8. فيلم “X-Men: Days Of Future Past”:

رغم أن النجمة آنا باكوين نالت أجرًا كبيرًا بلغ نحو 2.8 مليون دولار لتجسيد دورها في الفيلم، إلا أن الشركة المنتجة قررت حذف كل مشاهدها في النسخة السينمائية للفيلم؛ لازدحام الفيلم بعشرات الشخصيات، غير إن المشاهد التي صورتها لم تضيع هباءً؛ حيث قامت الشركة المنتجة بإصدار نسخة “بلوراي” من الفيلم بعنوان “The Rogue Cut” تضمنت مشاهد “آنا” التي بلغت مدتها نحو 17 دقيقة، بينما بلغت تكلفة تلك المشاهد المحذوفة ما يقرب من 22.5 مليون دولار.

9. فيلم “World War Z”:

بعض التقارير ذكرت أن نهاية الفيلم الذي كان من بطولة النجم براد بيت وكانت كئيبة للغاية وتحمل مصيرًا مظلمًا لشخصيتها الرئيسية وعلى رأسهم البطل، ووافقت الشركة المنتجة على تصوير النهاية الكئيبة للفيلم، ولم تنتظر الشركة المنتجة حتى يعرض الفيلم لتدارك الكارثة التي ارتكبتها، واستعانت بكُتاب سيناريو مشاهير لكتابة نهاية بديلة والاستغناء نهائيا عن النهاية الكئيبة الأولى والتي كلفتها نحو 26 مليون دولار.

10. فيلم “Cleopatra”:

بعد العرض الأول للفيلم في شباك التذاكر عام 1963 ورغم نجاحه إلا أنه لم ينجح في استرداد قيمة الميزانية الضخمة لإنتاجه، فتم بناء موقع التصوير الأساسي في لندن بعدها اضطر فريق العمل الانتقال إلى موقع تصوير آخر في روما، ومدة الفيلم الأصلية أكثر من 6 ساعات، ولكن بعد ضغوط شركة الإنتاج قُلص الفيلم إلى 3 ساعات فقط، وتم حذف مشاهد تكلفت 120 مليون دولار.