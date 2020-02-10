تراند اليوم : نرمين ماهر تقف أمام أحد نجوم مسرح مصر في عمل جديد – صورة

نشرت الفنانة نرمين ماهر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور “إنستجرام” صورة جديدة لها بصحبة نجم مسرح مصر محمد أنور.

وعلقت الفنانة نرمين على الصورة قائلة: “عرض مسلسل قوت القلوب قريبا ❤️❤️انتظرونا”.

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها، وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:

من نجاح لنجاح يا قمر مصر ????

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بالتوفيق إن شاء الله ????❤️

بالتوفيق والنجاح ان شاء الله

يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل “فكرة بمليون جنيه” الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي من إخراج وائل إحسان.

المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف.