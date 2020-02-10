وفاة مغنية الأوبرا الإيطالية ميريلا فريني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت مغنية السوبرانو الإيطالية الشهيرة، ميريلا فريني، عن عمر ناهز 84 عاماً، حسبما أعلن جيان كالرلو موتساريلي، عمدة بلدة مودينا، مسقط رأس الفنانة الراحلة.
وكتب موتساريلي عبر موقع "فيسبوك": "لقد خسرت مودينا والعالم ميريلا فريني. لقد رحل عنا صوت رائع لمودينا.. وامرأة وفنانة وصديقة".
وحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، توفيت فريني في منزلها بعد صراع طويل مع المرض، وقبل أسابيع فقط من عيد ميلادها الـ85، الذي يصادف يوم 27 فبراير/شباط.
واعتزلت المغنية عام 2005، بعد مشوار فني امتد لـ50 عاما، عملت خلاله مع بعض أكبر الأسماء في عالم الأوبرا، بما في ذلك مغني التينور الإيطالي لوتشانو بافاروتي، وهو صديق طفولة لها وينحدر أيضا من مودينا.
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