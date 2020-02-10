شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز تعالج احزانها بوجبات صحية بعد استبعادها من حفل الأوسكار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، جمهورها ومتابعيها، بمقطع فيديو لبعض من الوجبات الصحية التي تقوم بأعدادها بالتزامن من حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 92 التي تم استبعدها منه في الترشيحات الأخيرة كأفضل ممثل رئيسية عن فيلمها Hustlers.

ونشرت لوبيز، مقطع فيديو لها اثناء اعدادها بعض الوجبات الصحية عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، للتجاهل الدورة الـ 92 من حفل الأوسكار التي ستذاع بعد قليل بحضور مشاهير الفن من مختلف أنحاء العالم.

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وانتقد الكثير من جمهور لوبيز تجاهل القائمين على جوائز الأوسكار النجمة الكبيرة، وجاء ذلك بدافع حبهم للوبيز وليس تقييما لفيلم Hustlers الذي لاقى سلسلة من الانتقادات من قبل المعنيين بالسينما كما لم يحقق العمل إيرادات كبيرة مثل باقي الاعمال السينمائية فكانت إيراداته " " 150 مليون دولار، وهو ما يدل على عدم قدرة الفيلم على تحقيق أي نجاح لذلك كان من المتوقع عدم تريح لوبيز للمنافسة علي الأوسكار.

واستبعدت اكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، النجمة العالمي جينيفر لوبيز من ترشيحات الأوسكار 2020 التي تم الكشف عنها يناير الماضي، بعد ترشيحها كواحدة من أبرز الأسماء المرشحة للمنافسة على جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة وذلك عن دورها في فيلم " Hustlers ".

وتصدرت لوبيز، البالغة من العمر 50 عاما، غلاف مجلة W Magazine، الشهر الماضي، حيث ظهرت مرتدية فستانا من ألبرتا فيريتى مستوحى من استايل أواخر الستينيات من القرن الماضى. والتى كانت واحدة من تسع صور غلاف خاصة تم تصويرها للنجوم الحاصلين على لقب أفضل أداء فى عدد 2020 من المجلة.