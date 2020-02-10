شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة المطربين فى حفل جوائز الأوسكار بجانب بيلى إيليش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، الأسبوع الماضي، عن تعيين المطربة العالمية بيلي إيليش لغناء فقرة خاصة فى حفل افتتاح جوائز الأوسكار في دورته الـ 92 المقرر له بعد ساعات على مسرح دولبي فى هوليوود بالولايات المتحدة الامريكية.

ومن المقرر أن تؤدى النجمة صاحبة الـ 18 عاماً العرض الرئيسي في الحفل في هذا العام، بعد أن قدمته المطربة العالمية ليدي جاجا والمثل برادلي كوبر العام الماضي بأغنيتهما Shallow، التى حصدت بها جائزة الاوسكار لأفضل أغنية.



بيلي إيليش

ويشارك أيليش قائمة من المطربين على رأسهم، جينيل موناي، وادينا مينزيل، إلتون جون، كريسي ميتز، راندي نيومان، سينثيا اريفو، المقرر لهما أن يؤدون فقرات أخرى فرعية ضمن الدورة الجديدة من حفل الأوسكار.