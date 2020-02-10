شكرا لقرائتكم خبر عن زى كل سنة.. بيلى بورتر يثير الجدل بفستان ذهبى خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد يعود المغنى والممثل الأمريكي بيلي بورتر، لإثارة الجدل بأزيائه، حيث حضر منذ قليل، حفل توزيع جوائز أوسكار 2020، والتي ستقام بعد ساعات من الآن، إلا أن الإطلالة التي ظهر بها، جاءت كالعادة مثيرة للجدل.

بورتر ارتدى فستانًا، الجزء الأعلى منه، من الذهب، بينما الجزء الأسفل مزيج درجات البرتقالى وبنى منقوش، حيث اعتاد بورتر، على إثارة الجدل فى الحفلات، كما فعل في "جولدن جلوب"، وفى أوسكار العام الماضى.



بورتر

وتنطلق بعد ساعات، حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92، والذى سيقام اليوم، بمسرح "دولبى" في هوليود، فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.



بيلي بورتر

تشهد فئة أفضل فيلم سينمائى في الأوسكار، منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال العام 2019، وهى الأعمال التي لاقت نجاحا جماهيريا، ونقديا معا، ويدخل ضمن قائمة أفضل فيلم، أفلام Ford v Ferrari، وJOKER، وonce upon a time in hollywood، وParasite، وthe irishman، وMarriage Story، و1917، وJojo Rabbit، وLittle Women.



بيلي بورتر (1)0

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