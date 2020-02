شكرا لقرائتكم خبر عن سبعة مواسم تنتظر مسلسل The Witcher بعد شعبيته الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية، تجديد مسلسل الفانتازيا والخيال The Witcher لسبعة مواسم جديدة، تعرض على مدار السنوات القادمة، بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول عبر الشبكة وتحقيق لتقييمات عالية.

وكشفت بعض التقارير الأجنبية، عن انضمام الممثل العالمى كريستوفر هيفجو، للموسم الثانى من مسلسل الدراما والخيال The Witcher، المقرر بداية التصوير فيه الأسابيع المقبلة على أن يعرض نهاية العام الجارى عبر شبكة قنوات نتفليكس.

لم يكن هيفجو، أول الممثلين من GOT المنضمين للمسلسل الشهير The Witcher، فأنضم مؤخراً الممثل فلاديمير فورديك مؤدى شخصية النايت كينج فى المسلسل الأول، الذى يعمل على تجسيد مشاهد القتال بالأسلحة اليدوية، وشارك فى العديد من تجسيد مشاهد القتال داخل مسلسل حتى قرر The Witcher.

Advertisements

وبحسب التقارير، فإن القائمين على العمل الدرامى الشهير The Witcher، يعملون على كتابة السيناريو حاليا للموسم الثانى والذى سينتهى فى 20 أسبوعاً بحلول نهاية فبراير المقبل وسرعان ما سيتم البدء فى عملية التصوير.

The Witcher هو من بطولة الممثل العالمى هنرى كافيل، فريا ألان، جوى باتى، ميلى برادى، توم كانتون، أنيا تشالوترا، ايمون فارن، بيورن هلينور هارالدسون، آدم ليفى، جودى مايو، وهو مسلسل مصنف للكبار فقط.

ويدور مسلسل The Witcher حول قوى خارقة ومهارات قتالية كبيرة يتمتع بها بطل المسلسل وهو جيرال أوف ريفيا صياد وحوش يتجول حتى يلتقى بالفتاة المنشودة التى أغتنمها فى سباق "المفاجأة" فى الحلقات الأول بعد أن أنقذ والدها من تعويذة، ويتلقى جيرال بساحرة وتجمعه معها علاقة غرامية يخوضها بها الكثير من المغامرات.