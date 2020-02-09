شاهد.. فيفي عبده في وصلة رقص جديدة من صالونها!

كتب امير فتحي في الأحد 9 فبراير 2020 11:56 مساءً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو لوصلة رقص جديدة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت فيفي عبده، في الفيديو، مع فرقة موسيقية ومغن وهي تتمايل على انغام اغنية “يا تمر حنة”. وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: “‏من صالون فيفي عبده بحبكم اوي”. وارتدت فيفي عبده توب أسود مكشوف الصدر ونسقته مع بنطلون ليجن أسود وبوليروه تايجر ليبرز.

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