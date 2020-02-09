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Feb 09, 2020
فجّر الفنان ربيع بارود مفاجأة بعد اعلان انتظاره مولوده الاول.
وحرص ربيع على نشر صورتين له ولزوجته غير واضحتين ولكن يظهران ملامحه هو وزوجته التي بدا بطنها بارزاً جراء تقدمها في مراحل الحمل.
وكان بارود قد تزوج في عام 2017 من فتاة من خارج الوسط الفني بحضور الأصدقاء المقربين فقط، وبعيداً عن الأضواء حيث يحرص على ابعاد حياته العائلية عن الأضواء ولم ينشر أي تفاصيل عن زواجه أو زوجته.
ربيع بارود كان قد أكد في لقاء اعلامي سابق ان الحياة الزوجية جميلة وهو من الاشخاص الذين يفضلون ان تكون حياتهم الخاصة بعيدة عن الأضواء وخارج إطار التداول والاخبار الفنية مثل كل شخص يحب الاستقرار لاجل تأسيس عائلة”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- ربيع بارود ينتظر مولوده الاول، وهكذا أعلن الخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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