استديوهات فايز السعيد تستقبل نجوم الوطن العربي لأجل صنّاع الأمل

تحتضن قاعة “كوكا كولا أرينا” في سيتي ووك بدبي الحفل التكريمي الأضخم لتتويج صنّاع الأمل الفائزين باللقب، والذي يقام تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك يوم الخميس 20 فبراير القادم.

ويشهد الحفل تكريم صناع الأمل من أصحاب أكثر المبادرات الخيرية تأثيراً، والاحتفاء بصناعة الأمل من خلال استعراض قصص إنسانية مؤثرة وملهمة أبطالها هم المرشحون النهائيون في حفل التكريم، وتسليط الضوء على دورهم الملهم في خدمة القضايا النبيلة وسط مشاركة جماهيرية واسعة للحفل الذي يتوقع أن يحضره ما يزيد عن 12 ألف شخص.

سيشهد الحفل الختامي لمبادرة صنّاع الأمل هذا العام مشاركة عدد من النجوم والمثقفين والمشاهير والاعلاميين، وسيحيي الفقرات الفنية نخبة متميزة من النجوم المشهورين على مستوى الوطن العربي، ومنهم راغب علامة، نجوى كرم، يارا، صابر الرباعي، اصالة، شيرين عبد الوهاب، لطيفة، حسين الجسمي، فايز السعيد، نوال الكويتية، نبيل شعيل، بلقيس، محمد عساف، احمد جمال، فؤاد عبد الواحد، المغني العالمي ردوان الذي تواجد في استديوهات فايز السعيد ساوند آند ميديا برودكشن لتسجيل الاوبريت الغنائي الانساني.

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وكانت نجوى كرم ويارا ونبيل شعيل قد تواجدوا في الساعات الماضية في استديوهات فايز السعيد لتسجيل العمل.

ونشر “السعيد” الصور عبر حسابه على موقع انستغرام مرحباً بالنجوم في استديوهاته.

نذكر أنه وقع اختيار المبادرة على مشروع بناء مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب في مصر باعتباره مشروع العام الإنساني العربي، وسيتم تخصيص ريع حفل تتويج صنّاع الأمل لدعمه.