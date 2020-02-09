مها محمد تعلن الإفراج عن مريم حسين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة الكويتية مها محمد إنه تم الإفراج عن الفنانة المغربية مريم حسين، اليوم الأحد، بعد أن تم سجنها وفقا للحكم الذي صدر بحبسها لمدة شهر والإبعاد عن دولة الإمارات بسبب اتهامها بـ"هتك عرض بالرضا"، وذلك دون ذكر أي تفاصيل خاصة عن كيفية خروجها من السجن.

وكتبت مها، عبر الاستوري الخاص على موقع "إنستغرام":"أحب أبشركم حبايبي مريم حسين اطلعت اليوم وبترجع بنتها بحضنها الحمد لله رب العالمين.. يا ربي شنو تكون فرحة البنت الصغيرة بردة أمها الحمد لله.. حمد الله على السلامة مريم حسين".

وكانت مها محمد قد تعرضت لهجوم شديد قبل أيام قليلة من الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، بسبب دفاعها وتعاطفها مع مريم حسين، بعد صدور حكم بحبسها.

وقال الجسمي، في مقطع فيديو له عبر "سناب شات": "ردي على هالممثلة الكويتية اللي بدأت تتباكى على بنت مريم حسين وسويت لنا هوليلة وقيلم.. طيب إنتي زوجك أولى انك تتباكي على أولاده اللي هو بعد ما خلعته زوجته تارك 3 أولاد كلهم دون العشر سنوات دون فلس وبدون سؤال".

وأضاف: "هدول يا فنانة يا خليجية مو أولى إنك تسترين عنهم ماهو زوجك جنبك على فراشك.. لا تنهي عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت ذلك".

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ولكن قامت مها بتكذيب كافة الكلام الذي قاله الجسمي بحقها وحق زوجها الحالي بشأن إهماله لأولاده من زوجته السابقة وعدم الإنفاق عليهم أو السؤال عنهم، من خلال نشرها لمقطع فيديو لابنتها وهي تلعب مع ابنة زوجها، وهو ما يثبت عكس كلامه.

واكتفت مها بالتعليق على هذا الفيديو، قائلة:"الكل مدلع مها خواتها من أبوها وإخوانها من أمها خالاتها عماتها دلوعة الكل".

وكانت محكمة استئناف دبي قد قضت ببراءة صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير مع الفنانة المغربية مريم حسين، فيما قضت بحبس الأخيرة شهرا يليه الإبعاد عن الدولة.

وألقت الشرطة الإماراتية القبض على مريم حسين، لتنفيذ الحكم بناء على ما أصدرته محكمة دبي بشأن اتهامها بـ"هتك عرض بالرضا" في مقطع فيديو رقصت فيه مع المغني الأمريكي تايغا في إحدى الحفلات التي أقيمت في الإمارات.