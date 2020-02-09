كنان دوغلو يخرج عن طوره بسبب مشاهد زوجته بيرين سات الجريئة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كانا مشهدين لا أكثر، إلا أنهما أثارا ضجة كبيرة، وأصبحا حديث مواقع التواصل الاجتماعي لفترة من الوقت، وهنا نتحدث عن المشهدين اللذين قامت بأدائهما النجمة التركية بيرين سات، في مسلسلها الأخير "عطايا" والذي عرض عبر منصة نتفليكس.

ويبدو أن هذين المشهدين اللذين وصفا بأنهما جريئين للغاية بل وصادمين، لا يزالان حديث الصحافيين كلما رأوا زوج الفنانة التركية، المغني التركي كنان دوغلو، على الرغم من مرور أكثر من شهر على عرض المسلسل، وهذا ما أغضبه في لقاء صحفي أجري معه مؤخرا.

وفي التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلامية، فإن كنان دوغلو غضب عندما سأله أحد الصحافيين خلال إحدى المقابلات حول رأيه في تلك المشاهد إذ أجاب كنان: "أنت تسألني دائما عن ذلك، ألا توجد أي مشاهد أخرى يا رفاق؟"

وأضاف: "تم تصوير هذا المشهد من قبل بيرين وانتهى، فلماذا تصرون على طرح أسئلة حوله في كل مرة، على الرغم من أنني أخبرتكم سابقا أنني راض عن كل ما تفعله زوجتي، ألا يكفي هذا؟".

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يذكر أن كنان كان قد أشار في أول تعليق له بعد الجدل الذي أثير حول مشاهدها الحميمية مع النجم التركي محمد جونسور، إلى أنه معجب جدا بأدائها، إذ قال: "كل مشهد كان مثاليا. أعجبت بأداء بيرين وأفتخر بها، إنها ممثلة من الطراز العالمي، وشكلت ثنائيا مذهلا مع شريكها في المسلسل محمد جونسور"، ولكن هذا التصريح لم يشفع له بأن يكف الصحافيون عن سؤاله عن رأيه كلما رأوه.

وجاء تصريح كنان ذلك، بعد أن تعرضت زوجته للكثير من النقد على المشاهد التي أدتها إلى جانب بطل المسلسل محمد جونسور، باعتبارها جريئة جدا، وأنها تخطت بها الحدود المسموحة في الدراما التركية.

ولكن وبرغم كل الانتقادات التي تعرضت لها بيرين، استطاعت أن تكتسح بمسلسلها قائمة أكثر المسلسلات مشاهدة عبر "نتفليكس" في الشارع التركي لعام 2019، لتتربع على عرش تلك القائمة خلال أيام فقط، وتمكنت حينها من أن تسحب اللقب من المسلسل الإسباني العالمي "La casa de papel" والذي يعتبر الأكثر مشاهدة في تاريخ الأعمال غير الناطقة بالإنجليزية.

وكانت منصة نتفليكس قد اعلنت في وقت سابق عن قرارها ببدء تصوير موسم ثالث من مسلسل "عطايا"، قبل أن تبدأ بعرض الجزء الثاني من المسلسل الذي صور بالفعل ولكن لم يحدد موعد عرضه، وهو ما اعتبره البعض أمرا نادر الحدوث، إذ عادة ما تعتمد مثل هذه المنصات رؤية نجاح الموسم ومن ثم تقرر تصوير موسم آخر من عدمه بناء على النجاح الذي يحققه الموسم المعروض.