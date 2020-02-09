كريم فهمي يروج لأغنية "سقف" لـ رامي جمال

القاهرة - لايف ستايل نشر الفنان كريم فهمى فيديو لأغنية "سقف" للفنان رامى جمال من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". وعلق كريم فهمى قائلا: "بـتفرج دلوقتي على فيديو كليب #رامي_جمال الجديد - #سقف مبسوط بمشاركتي فيه على قناة #نجوم_ريكوردز على اليوتيوب". ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:

مبهج أووى - مبروك - حلوة جدا وطرحت شركة "نجوم ريكوردز" عبر قناتها على يوتيوب، فيديو كليب الفنان رامي جمال "سقف" والذي شاركه الغناء فيه نخبة من نجوم الفن والرياضة والمجتمع. Advertisements قد يهمك أيضا: كريم فهمي يوجه رسالة رومانسية لزوجته هنا الزاهد بالجلد القصير مع زوجة كريم فهمي

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