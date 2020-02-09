إسعاد يونس تهنئ رامى جمال على أغنية سقف

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة اسعاد يونس فيديو لاغنية " سقف " للفنان رامى جمال من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". وعلقت اسعاد يونس على الفيديو قائلة "مبروك يا رامي على الأغنية الجديدة???? #سقف ????????

الدنيا طعمها سُكرى

زى المَلبن الطرى

والعُمر قلم رصاص بيخلص كل مايتبرى

لو حظك بوز زغزغه تلقى المشاكل اتلغوا". وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : مبروووك - تجنن - بالتوفيق وطرحت شركة "نجوم ريكوردز" عبر قناتها على يوتيوب، فيديو كليب الفنان رامي جمال "سقف" والذي شاركه الغناء فيه نخبة من نجوم الفن والرياضة والمجتمع Advertisements قد يهمك ايضاً: صابرين تفاجئ إسعاد يونس بـ غناء المهرجانات النجمة نبيلة عبيد تتصدر جوجل بعد ظهورها مع إسعاد يونس

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