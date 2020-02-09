تطور جديد في قضية الطلاق بين سمية الخشاب وأحمد سعد

في فصل جديد من أزمة سمية الخشاب ومطلقها أحمد سعد، قررت محكمة أسرة سيدي جابر بالإسكندرية، أمس (السبت)، تأجيل جلسة الدعوى المقامة من الخشاب ضد سعد، في قضية النفقة والعدة خلال زواجهما إلى جلسة 7 آذار (مارس) القادم، لتقديم المستندات من محامي الخصم.

كانت المحكمة قد منحت الطرفين مهلة للصلح بواسطة الخبير، لكن محامي أحمد سعد طالب بتأجيل القضية لتقديم المستندات لهيئة المحكمة.

وحضرت الخشاب الجلسة وأدلت بإفادتها في القضية، ثم انسحبت خارجة من القاعة فور إعلان التأجيل، في حين تغيب سعد عن حضور الجلسة واكتفى بحضور محاميه.

وكانت الخشاب قد تقدمت بدعوى قضائية تحمل رقم 1939 لسنة 2019، ضد مطلقها بمحكمة الأسرة بالإسكندرية محل سكنها المثبت ببطاقة الرقم القومي، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها منه، وتضررها مادياً ونفسياً، وقدمت لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد بقيامه بضربها وتعنيفها، وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.

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