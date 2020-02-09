الموت يفجع المطرب الشعبي طارق الشيخ

أعلن أمس (السبت)، المطرب الشعبي طارق الشيخ، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن وفاة والده حيث تمت مراسم تشييع جثمان الراحل والعزاء في نفس اليوم.

وكتبت الصفحة الرسمية لطارق الشيخ، على فيسبوك، منشورًا جاء فيه: «لا حول ولا قوة إلا بالله، توفي الآن والد الفنان طارق الشيخ نرجو الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة».

وغاب عن عزاء والد الشيخ نجوم الفن والغناء ولم يحضر سوى المطرب حمادة هلال والمطرب الشعبي سمسم شهاب والمطربة هدى، في حين اختفى تقريباً كل نجوم الفن الشعبي.

يذكر أن أعمال المطرب طارق الشيخ الأخيرة دائماً ما تتحدث عن قضايا أخلاقية مثل أغنية "صاحبك الصالح" وهي آخر ما طرحه الشيخ وتحدث فيها عن الصاحب الصالح، ولم تكن الأغنية الأولى التي ناقش فيها الشيخ هذه القضية المهمة، حيث سبق أن طرح أغنية ضد المخدرات في أغنية "الكيف" مع فرقة كايروكي وحققت نجاحاً كبيراً.

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