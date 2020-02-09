مروة ميمي تكشف تفاصيل جديدة في قضية مقتل إبنها

كشفت المذيعة مروة ميمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، كواليس واقعة مصرع نجلها برصاصة في رأسه من مسدس كان يحمله زميله، مؤكدة أن نجلها لم يُقتل عن طريق الخطأ مثلما يتم تداول الموضوع في الإعلام، بل قتل عن عمد، لأنه كان يحاول الهرب من أصدقائه بعدما تعرض لتحرش بدني، لكنه قُتل في النهاية.

تابعت: "الولاد دول من حضانة معاه، وبيخرج معاهم كل خميس أو جمعة، ابني متقتلش بالخطأ زي ما بيتقال في الإعلام.. لأنه وفقاً لكلام ظباط المباحث فالولاد كانوا بيلعبوا كلهم.. دخل الولد وقالهم أنا هوريكم مسدس بابا جابه وراح معمره.. وبعدين ولد تاني خده منه، لكن الطلقة مخرجتش غلط في الشقة".

وأضافت: "اللي حصل إنه كان فيه تحرش بدني بابني.. أجري ورا طفل أرهبه لحد الموت؟! الولد جري دخل أوضة تانية استخبى منهم.. ابني كان ورا باب.. اتضرب فوق حاجبه الشمال كان بيخرج راسه من الباب يشوفهم مشيوا ولا لأ فضربه بالنار".

كانت التحريات قد توصلت إلى أن نجل المذيعة ويدعى كريم، ويبلغ من العمر 15 عاماً، كان يجلس بصحبة أربعة من أصدقائه، داخل إحدى الشقق بمنطقة الزمالك، وأثناء ذلك أخرج أحدهم سلاحاً نارياً "طبنجة"، وأثناء المزاح خرجت طلقة أصابت رأس المجني عليه وأحدثت فتحة دخول وخروج، مما تسبب في وفاته في الحال.

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