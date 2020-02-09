توفي الممثل الأميركي المخضرم أورسون بين عن عمر يناهز 91 عاماً بعد تعرّضه لحادث سير مروع في لوس أنجلوس.
وأكّد قسم شرطة لوس أنجلوس خبر وفاة النجم العالمي، مؤكداً أن الحادثة وقعت بينما كان يتجوّل في الشارع فصدمته سيارة، ما أدى إلى وقوعه أرضاً، وبعدها قام سائق ثان بالاصطدام به بطريقةٍ مفجعة، ما أدى إلى وفاته.
يُذكر أنّ أورسون بين اشتهر في البرامج التلفزيونية مثل برنامج الألعاب “To Tell the Truth”، كما شارك في عددٍ كبيرٍ من الأفلام.
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