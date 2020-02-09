التباعد الزمني بطرح الأفلام المصرية يُلغي المنافسة الفعلية بينها









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تشهد السينما المصرية منافسة غير حاسمة بين خمسة أفلام جديدة سيتم طرحها بدور العرض بفتراتٍ زمنية متباعدة خلال شهري فبراير الجاري ومارس المقبل. ما سيُلغي طابع المنافسة التقليدية على شباك التذاكر، وسيمنح الأفلام التي ستُطرَح أولاً فرصة مشاهدة أكبر من المقرر طرحها لاحقاً.

وتبدأ المنافسة بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، بطرح فيلمي "أسوار عالية" و"حلم حياتي" بتاريخ 14 فبراير. الأول من تأليف أمل عفيفي، وإخراج هشام العيسوي، وتدور أحداثه في إطار عالم المخدرات. ويجمع في بطولته رانيا يوسف، راندا البحيري، أحمد العوضي، محمد عطية، انتصار، ندى بهجت.



والثاني رومانسي كوميدي من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبولبن، وهو من بطولة الفنان حسن الرداد، عائشة بن أحمد، أمينة خليل وعدد من الوجوه المعروفة. علماً أن الشركة المنتجة لفيلم "الصندوق الأسود" تدرس طرحه في التاريخ ذاته. وهو من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل. ومن بطولة منى زكي، محمد فراج ومصطفى خاطر.

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من جهةٍ أخرى، قرر صنّاع فيلم "صندوق الدنيا" طرحه بتاريخ 20 فبراير المقبل. وهو يتناول مجموعة قصص، سيناريو وإخراج عماد البهات، ومن إنتاج شركة "Kemet Film Production". ويجمع في بطولته كل من رانيا يوسف، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد كمال، عمرو القاضي، صلاح عبدالله، علاء مرسي، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، بينهم عارفة عبدالرسول وسامي مغاوري،

أما فيلم "أعز الولد"، فسيتم طرحه بالتزامن مع احتفالات عيد الأم في شهر مارس المقبل. وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج سارة نوح. وتدور أحداثه في إطارٍ كوميدي حول 4 جدات يواجهن العديد من الضغوط مع الأطفال وسط العديد من المواقف الكوميدية. علماً أنه يجمع في بطولته الفنانتين ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز، إلى جانب سيرين، إنعام سالوسة، سامي مغاوري، محمد شاهين، ريهام عبدالغفور، وعدد كبير من ضيوف الشرف، بينهم أروى جودة وعمرو سلامة.