شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة فيلم "سيدى بشر" لنجم مسرح مصر على ربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدور قصة فيلم "سيدى بشر" لنجم مسرح مصر على ربيع ويشاركه البطولة توتا وكريم عفيفى، حول أسرة حلم حياتها أن ترى البحر وفى طريقها للإسكندرية تنقلب الأحداث وتحدث مواقف كوميدية تجمع أبطال الفيلم.

ويجسد على ربيع شخصية بائع متجول فى شارع خالد ابن الوليد ويواجه العديد من المواقف والصعوبات فى إطار كوميدى وانضم الفنان سيد رجب إلى أسرة الفيلم والمقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة، ليكون رجب أول الفنانين المتعاقدين على العمل، حيث يعمل مخرج الفيلم على اختيار باقى الفنانين قبل بدء التصوير.

وتسلم المخرج سامح عبد العزيز سيناريو الفيلم جاهزاً بعد انتهاء المؤلف أمين جمال ورشته من كتابة النسخة الأخيرة فيه، وانتهى عبد العزيز من معاينة أماكن التصوير فى القاهرة وأيضاً بالإسكندرية لاسيما وأنه سيتم تصوير أسبوع كامل فى المدينة الساحلية لاعتماد قصة العمل فى الأساس على الحياة فى شارع خالد بن الوليد التجارى الشهير هناك.

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فيلم "سيدى بشر" كان يحمل اسم "خالد بن الوليد" وتم تغييره، ويسجل العمل التعاون الثانى بين على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" والمخرج سامح عبد العزيز فى السينما بعدما قدموا فيلم "خير وبركه" فى عام 2017 الذى شارك فى بطولته مى سليم ودلال عبد العزيز وسيد رجب ومحمد ثروت وكريم عفيفى وتارا عماد وتأليف شريف نجيب وجورج عزمى.

وكان المخرج قد علق سابقا حول الجدل الذى حدث في اسم الفيلم السابق والذى كان يحمل اسم "خالد ابن الوليد" وقال إنه كان مجرد فكرة ولاقى هجوما كبيرا بسببه، حيث يناقش العمل المقارنة بين المصيف الشعبى ومصايف الهاى كلاس وأحداثه تدور فى شارع خالد ابن الوليد الأشهر بالاسكندرية فى إطار كوميدى.