شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الأفلام الحاصلة على أوسكار أفضل فيلم خلال الـ 10 سنوات ماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن حفل أوسكار 2020، فى دورته الـ 92، والذى سيقام اليوم، بمسرح "دولبى" في هوليود، فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.

تشهد فئة أفضل فيلم سينمائى في الأوسكار، منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال العام 2019، وهى الأعمال التي لاقت نجاحا جماهيريا، ونقديا معا، ويدخل ضمن قائمة أفضل فيلم، أفلام Ford v Ferrari، وJOKER، وonce upon a time in hollywood، وParasite، وthe irishman، وMarriage Story، و1917، وJojo Rabbit، وLittle Women.

ويرصد الخليج 365، قائمة الأفلام الحاصلة على جائزة أفضل فيلم، خلال الـ 10 سنوات الماضية، بداية من العام 2009، وحتى العام 2018.

The Hurt Locker هو فيلم حرب أمريكي من إخراج كاثرين بيغلو، اعتبر أحد أكثر أهم الافلام في 2009، وشارك في بطولته جيرمي رينر، وأنثوني ماكي، وبراين جراجثى، وقد أثار الفيلم جدلا واسعا بسبب موقفه من العرب.



hurt locke

The King's Speech .. إنتاج عام 2010، وهو فيلم درامى تاريخى، إخراج توم هوبر، وبطولة كولين فيرث وهيلينا بونهام كارتر وجيفري راش، ويتحدث عن الملك جورج السادس الذى يصل إلى كرسى الحكم فى بريطانيا وذلك بعد أن تنازل أخيه الأكبر له عن الحكم بسبب وقوعه بحب امرأة مطلقة لا تسمح له قوانين الملكية البريطانية بالزواج منها، مما وضع الملك جورج السادس فى مأزق لا يحسد عليه حيث أنه لم يكن مستعدا لذلك وكان يعانى تعثّر فى الكلام.



The King's Speech

The Artist .. فيلم فرنسي صامت إنتاج 2011، وهو فيلم درامي رومانسي بطولة بيجو برنيس وجان ديجردان. حصل على خمس جوائز أوسكار، وتدور أحداثه في عام 1927.



The Artist

Argo .. فيلم إثارة أمريكي من إنتاج عام 2012 ومن إخراج بن أفليك مقتبس قليلاً عن شهادة عميل المخابرات الأمريكية السابق توني منديز عن إنقاذ ستة دبلوماسيين أمريكيين من طهران، وبطولة بن أفليك، وبراين كرانستون، وآلان آركين.



Argo

12 Years a Slave .. فيلم درامى تاريخى، تم انتاجه عام 2013، تدور أحداثه حول فكرة السيرة الذاتية، لشخص شخص أسود حر تم اختطافه في واشنطن العاصمة في سنة 1841 وبيع إلى العبودية، وبطولة، و شيواتال إيجيوفور، ومايكل فاسبندر، وبنديكت كومبرباتش، وبول دانو، وبول جياماتى.



Years a Slave12

Birdman .. انتاج عام 2014، إخراج أليخاندرو جونزاليز إيناريتو، وبطولة مايكل كيتون، وزاك جاليفياناكيس، وإدوارد نورتون.

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Birdman

Spotlight .. فيلم دراما أمريكي إنتاج 2015 .. إخراج توماس مكارثى، وطولة كل من مارك رافالو، مايكل كيتون، رايتشل مكأدامز.



Spotlight

Moonlight .. من إنتاج عام 2016، وهو من بطولة تريفانتي رودس، وأندريه هولاند، وأشتون ساندرز، وجارل جيروم



Moonlight

The Shape of Water .. عام 2017 إخراج جييرمو ديل تورو ومن تأليف جييرمو ديل تورو وفانسيا تايلور، وبطولة سالي هوكينز ومايكل شانون وريتشارد جينكينز.



The Shape of Water

Green book .. انتاج عام 2018، وإخراج بيتر فاريلى، وبطولة ليندا كاردلينى، وفيجو مورتنسن، و ماهرشالا على، ودون ستارك.