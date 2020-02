شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ترشيح سينثيا إيريفو.. تعرف على تاريخ أصحاب البشرة السمراء مع الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

تقترب الممثلة العالمية سينثيا إيريفو، من حصد جائزة جديدة تنضم لعالم الممثلين أصحاب البشرة السمراء، بعد ترشحها لجائزة أفضل ممثلة رئيسية عن فيلمها Harriet في دورة جوائز الأوسكار الـ 92 التي ستقام بعد ساعات على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية

وتميز حفل الأوسكار منذ أن بدأ عام 1927، بالتميز العرقي والعنصري ضد الممثلين أصحاب البشرة السمراء، فعلى مدار 91 دورة للأوسكار، ترشح أقل من 200 من المبدعين على مختلف الفئات، في المقابل الالاف الترشيحات للممثلين أصحاب البشرة البيضاء، وهو ما نادى الكثيرين من أجل تغيره في الكثير من المناسبات.



سينثيا إيريفو

على مدار أكثر من 90 عاماً من حفل الجوائز، تم منح 39 جائزة فقط للمثلين أصحاب البشرة السمراء في مختلف الفئات، وكان الممثل العالمي سيدني بواتييه، هو أول ممثل رجل من أصل أفريقي يحصد جائزة للأوسكار عام 1963 عن فيلم The Defiant Ones، وهي الحالة الأولي لاصحاب البشرة السمراء في الاوسكار، ومن ثم توقف الفوز ما يقارب الأربعين عاماً، حتى حصدها الممثل العالمي دنزل واشنطن عام 2001 عن فيلمه Training Day وهو ثاني ممثل أسمر اللون يحصد الجائزة على مدار التاريخ.

سيدني بواتييه اول ممثل أسمر في الأوسكار

ومن ثم حصد الممثل العالمي جيمي فوكس جائزة الأوسكار عن أفضل ممثل في فيلمه Ray 2004، وكان الممثل فورست ويتكر، هو اخر الممثلين الرجال أصحاب البشرة السمراء الذين فازوا بجائزة الأوسكار عام 2006 عن فيلم The Last King of Scotland.

وعلى فئات الممثلات السيدات أصحاب البشرة السمراء، كانت الممثلة العالمية هالي بيري هي أول ممثلة من أصحاب البشرة السمراء تفوز بجائزة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها بفيلم Monster's Ball الذي صدر عام 2001، بعد منافسات شرسة على مدار عقود من الزمان داخل الاوسكار، فكان الممثلة دورثي داندريج أول ممثلة سمراء ترشح للأوسكار عام 1954.



هالى بيري

وشهدت الدورات الأربعة السابقة غياب تام للممثلات أصحاب البشرة السمراء عن الترشح للأوسكار، فكان أخر من ترشحت الممثلة العالمية روث نيجا عام 2016، وشهدت الدورتين السابقتين غياب تام للممثلين الرجال، فكان أخر من ترشح من الممثلين أصحاب البشرة السمراء عن دور رئيسي هو الممثل العالمي دنزل واشنطن والممثل العالمي دانييل كالويا.



دنزل واشنطن

وتنافس الممثلة العالمية سينثيا إيريفو في الدورة الجديدة مع كلاً من سكارليت جوهانسون، وسيرشا رونان، ورينيه زيلويجر، وشارليز ثيرون.