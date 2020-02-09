شكرا لقرائتكم خبر عن حجازى متقال يجهز أغنية وكليب عن الأم مع المخرج وليد جنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب الشعبي حجازي متقال مع المخرج وليد جنيدي، لتصوير كليب جديد بعنوان "دعوتك بالذات" بمناسبة عيد الأم من كلمات وألحان وليد جنيدي، ومن المقرر أن يتم تصويرها بالأيام المقبلة لطرح على يوتيوب والقنوات الفضائية.

من كلمات الأغنية: شيطان وبالوزات نقاني أنا وجاني.. والعمر في اللذات وزعته مجاني.. هملت بوس يدك.. لكن انتي عاد ياماي.. مين في الحنان قدك.. بتسامحي في المعيوب والخاطي والجاني.. وانتي اللي زاد للذات.. والسندة في الهزات.. وبدعوتك بالذات.. ربي اللي نجاني.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعاون فيها وليد جيندي مع حجازى متقال، حيث تعاونا من قبل فى كليب أغنية "مانجا" وهى من كلمات وألحان الراحل "الريس متقال"، وبتوزيع موسيقى جديد لميدو مزيكا، وهندسة صوت محمد جودة.

من ناحية أخرى يستعد حجازى لتصوير دويتو غنائي جديد مع المطربة مروى اللبنانية بعنوان "بنت ناس" وهي من كلمات بينو، وألحان سلامه علي، وتوزيع الموسيقي أشرف البرنس، ومن إخراج عمر حفيظ.

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والجدير بالذكر أن متقال قام الفترة السابقة بتنفيذ أغنيتين سنجل هما أغنية "ماله" وهي من الفلكلور المصري، إحدي أغنيات الراحل "بحر أبو جريشة" والثانية هي أغنية "لاغي الناس" من كلمات محمد البدري والحان هاني السوداني وتوزيع إسلام غلاب، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.

وكانت آخر ألبومات حجازى متقال "طعم التوت" وضم عددا كبيرا من الأغانى الفلكلورية التى تم تحديثها لبعض أغانى الفلكلور القديمة التي تم تلحينها وتوزيعها بطريقة جديدة.

يذكر أن الفنان حجازى متقال نجل الراحل الريس متقال الذى نجح فى وضع فن الفلكلور الصعيدى في مكان مميز، ومنذ فترة يعمل حجازى الابن على استكمال مشواروالده، والذى صنع اسمه منذ ظهوره فى أحد برامج المواهب .