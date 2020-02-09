شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات أغنية سقف لرامى جمال بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ المطرب رامى جمال محبيه ومتابعيه وجمهوره، بكليب جديد اليوم بعنوان "سقف"، يجمع مجموعة كبيرة من النجوم، الذين يشاركونه الغناء، سواء فنانين، أو رياضيين، أو حتى إعلاميين.

كلمات أغنية سقف تقول ..

"الدنيا طعمها سُكرى

زى المَلبن الطرى

والعُمر قلم رصاص بيخلص كل مايتبرى

حظك بَوّز زَغْزَغه تلقى المشاكل اتلغوا

لو حظك بوز زَغْزَغه تلقى المشاكل اتلغوا

ياما ناس بدأت من تحت الصفر اتدلعوا واتنَغْنَغُوا

ولو الظروف هتسخف سقف سقف إوعى توقف

سقف سقف إوعى توقف سقف سقف إوعى توقف

لو الظروف هتسخف سقف سقف إوعى توقف سقف سقف إوعى توقف

Advertisements

عايزها متبقاش ضَيّقة بطل بَص وبَحْلَقَة

لو عايزها متبقاش ضَيّقة بطل بَص وبَحْلَقَة

الرضا بيجيب بَغْدَدة

والبَحْلَقَة بتجيب زَحلَقة

اهدا يا بنك النّرفَزة

وبلاش تُنكش على الأذى

اهدا يا بنك النّرفَزة وبلاش تُنكش على الأذى

مَتنّشِنش ومتشدش واضحك هو إحنا فى عزا"

ويشارك في كليب رامى جمال كل من أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد أوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبد العزيز.

ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات، والمصارع السابق كرم جبر.

بجانب عدد من الإعلاميين مثل إنجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد الملكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنون فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

من ناحية أخرى كشفت الشركة المنتجة لألبوم الفنان رامى جمال الجديد، عن البوستر الرسمى للألبوم والذى يحمل عنوان "أنا لوحدي"، المقرر طرحه فى الأسواق خلال الفترة المقبلة، ليكون الألبوم الخامس فى مشوار رامى جمال الغنائى بعدما قدم أول ألبوماته بعنوان "مليش دعوة بحد" عام 2011، و"فترة مش سهلة" عام 2013، و"ملناش إلا بعض" عام 2016، و"ليالينا" عام 2018.