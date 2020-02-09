شكرا لقرائتكم خبر عن "اللي حكالك عنى وانت صدقتو".. أحمد العوضى يغنى وياسمين عبد العزيز ترد عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار مهرجان "بنت الجيران" للمغنى الشعبى حسن شاكوش، وإعجاب عدد كبير من المشاهير والفنانين بالأغنية، وآخرهم أحمد حلمى، الذى ظهر فى فيديو يغنى مع شاكوش، يبدو أن الموضة المقبلة ستكون للمهرجانات الشعبى، والتي أخذت تنتشر بشكل كبير للغاية.

النجمة ياسمين عبد العزيز، نشرت صورة، مع صديقتين لها، واكتفت بوضع "قلب" فقط على الصورة، ليدخل الفنان أحمد العوضى، في تعليق لها قائلا: "اللي حكالك عني وأنت صدقتو جه حكالي عنك بس أنا؟؟؟؟، لترد عليه ياسمين وتكم بقية الأغنية قائلا: "أنا هزقته"، وهو المهرجان الذى انتشر أيضًا مؤخرا بين الشباب، وعلى مواقع التواصل الاجتماعى.



ياسمين عبد العزيز

مهرجان "بتكبرها عليا"، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا بشكل كبير، وحقق حوالى 2 مليون مشاهدة، وطرح على "يوتيوب"، قبل 3 أشهر.

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وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز، قد عادت لتصوير مسلسلها "ونحب تانى ليه"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، من انتاج شركة سينرجى، بعد تعافيها من نزلة برد شديدة قد تعرضت لها الأيام الماضية منعتها من التصوير وأجبرتها على الراحة عدة أيام، حيث كانت تصور أعلى إحدى المراكب النيلية بملابس خفيفة.

وفى سياق متصل، يعكف المؤلف عمرو محمود ياسين على كتابة الحلقات النصفية الأولى من المسلسل، حيث سلم ما يقرب من 12 حلقة حتى الأن، على أن يسلم باقى الحلقات خلال أواخر الشهر الجارى، وذلك بناء على الخطة الموضوعة من شركة سينرجى للبدء والأنتهاء من التصوير .

واختارت ياسمين عبد العزيز مؤلفها عمرو محمود ياسين لرغبتها فى تقديم عمل اجتماعى رومانسى، وهو بالفعل ما يتحقق فى "ونحب تانى ليه" الذى يناقش الكثير من قضايا المرأة ، لعل أبرزها قضية انفصال الأزواج، بالإضافة إلى تطرق السيناريو إلى قصص الحب التى يقابلها المرء فى حياته سواء سيدة أو رجل، وكيف يتعامل معها البشر، خاصة مع تواجد الأزمات الفكرية والتربوية وخلافه .