شكرا لقرائتكم خبر عن صورة محمد رمضان مع الطيار لم تكن الأولى سبقه فنانون أبرزهم تامر حسنى وإليسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت صورة التقطها الفنان محمد رمضان مع الطيار أشرف أبو اليسر من داخل الطيارة، في إيقاف الكابتن طيار عن العمل، وخرج مؤخرا أشرف أبو اليسر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، إنه كان في رحلة مع الفنان محمد رمضان لحضور حفلة في الرياض، ولا يوجد حاجز بيني وبين الركاب في الطائرة الخاصة.

وأضاف أن الفنان محمد رمضان طلب الحصول على صورة معي داخل قمرة القيادة من أجل ابنه وقلت له ألا يلمس شيئاً، وبعد ذلك: "حصل محمد رمضان على الصورة وخرج وفوجئت بأن تلك اللقطة كانت فيديو بأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، وما حدث خرب بيوت ناس وهذا الأمر ممنوع وأنا على علم بأن هذا الفيديو خطأ كبير".

وأوضح "لم يسأل علي بتليفون واحد بعد قرار إيقافي نهائيا عن الطيران، ولا يوجد أي مصدر دخل لي بعد إيقافي عن العمل"، مضيفا: "محمد رمضان خرج بعد الواقعة وقرر تعويضي ولكنه لم يتصل بي على الإطلاق وتوجهت إلى مكتبه ولم أقابله وقلت للمحامي الخاص به ان محمد رمضان قفل بيوت ناس".

ورد النجم محمد رمضان، على تصريحات، كابتن أشرف أبو اليسر، الطيار الموقوف مدى الحياة بسبب فيديو "كابينه الطيارة": حزنت كثيرًا بعد القرار الذى طاله، ولكننى استأذنته لدخول كابينة الطائرة"، وعلى الرغم من تصدر محمد رمضان المشهد إلا أن هناك فنانين سبقوه في التقاط صور وفيديوهات ولم يحدث أي ضجة ونكشف في السطور التالية عدد من الفنانين الذين التقطوا صور وفيديوهات من داخل الطائرة:

تلك الصورة نشرها الفنان تامر حسنى منذ فترة أيضًا داخل كابينة طائرة بصحبة طيار ومساعده.

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وشاركت منذ فترة الفنانة اللبنانية نيكول سابا جمهورها بفيديو لها خلال تواجدها في كابينة طائرة، حيث ظهرت نيكول في الفيديو ترتدي "كاب الطيار"، وكانت تجلس مع كابتن الطائرة ومساعدته وتحدثت في الفيديو معبرة عن سعادتها بتواجدها في كابينة الطائرة، مضيفة أن "خوفها وشعورها بفوبيا من الطيران سينتهي بعد هذه الرحلة، التي تعود من خلالها إلى بلدها لبنان".

وشارك الفنان العراقي ماجد المهندس جمهوره صورة، ظهر فيها خلف الطيار، خلال ذهابه لإحياء حفل "فبراير الكويت" منذ فترة .





كذلك المطربة إليسا نشرت صورة لها أثناء تواجدها داخل غرفة التحكم بالطائرة، مرتدية زي "الكابتن"، ما أثار الدهشة آنذاك ولم تعلق إليسا على الأمر.





وكانت قد أجرت المذيعة إنجي علي محاورة مع الفنانة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي، خلال رحلتهما الجوية المتجهة إلى مهرجان مراكش السينمائي في دورته الثالثة عشر، وبعد أن انتهت المقابلة، اتجهت إلى الطيار وحاورته داخل الطائرة .