شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر وأنغام وخالد سليم فى الأوبرا.. وراغب علامة فى فرنسا وجسار بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب الاحتفال بعيد الحب، يستعد عدد كبير من نجوم الغناء في العالم العربى، لإحياء حفلاتهم خلال ها العيد، والذى يعد أحد أبرز وأهم المواسم، لما يلاقيه من اهتمام كبير من قبل جمهور هؤلاء النجوم، داخل مصر وخارجها، ، وفي السطور التالية يرصد ”الخليج 365” من أبرز حفلات عيد الحب.

البداية مع أمير الغناء العربي هاني شاكر الذي اختار إحياء حفل عيد الحب في دار الأوبرا المصرية، على المسرح الكبير، في تمام الثامنة مساء، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة والمميزة منها: "لسه بتسألى، نسيانك صعب، ياريتنى، يا ريتك معايا، بعد حبك، وعد منى، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، الله حسيبى عليك، أمرك، لو بتحب، على الضحكاية، جانا الهوى، سواح، احتياطى، أنا قلبى ليك، كل ليلة، لو روحت بعيد، كده برضه يا قمر".

فيما يحيى النجم اللبناني راغب علامة حفلين غنائيين ضمن حفلات عيد الحب، الأولى يوم الجمعة المقبل في باريس، والثانية يوم السبت المقبل، داخل أحد الفنادق الكبرى بتونس، ويقدم راغب خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته التى يحبها الجمهور ما بين الجديدة والقديمة، منها، "اللى باعنا"، و"مبهزرش"، و"تركينى لحالى"، و"نسينى الدنيا".

بينما تستعد المطربة أنغام، لإحياء حفل غنائى يوم الأربعاء المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تقدم أنغام أبرز أغانيها "بين البينين" و"اتجاه واحد" و"أكتب لك تعهد" و"عمرك معاك" و"سيدى وصالك" و"هدنة" "حالة خاصة جداً"، وغيرها من الأغانى الذى يعشقها جمهور أنغام فى مصر والوطن العربى.

كما يحيى المطرب خالد سليم حفل غنائي ضمن حفلات عيد الحب في دار أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش، ومن المقرر أن يغنى خالد سليم مجموعة من الأغاني أبرزها "حلم عمرى"، "عيش"، "عيشنا أد ايه"، "كل نظرة"، "لكل عاشق وطن"، "فنجان القهوة".

أما المطرب اللبناني مروان خورى فيستعد للمشاركة في إحياء حفل غنائي ضمن حفلات عيد الحب، بمشاركة المطرب زياد برجي، وذلك يوم الخميس المقبل بأحد فنادق العاصمة الأردنية عمان، ومن المقرر أن يقدم مروان عددا من أغانيه الشهيرة منها "سلملى عليه، كل القصايد، أكبر أناني، دواير، بتمون، لو فيي، اطلع في عيني، مغرم، وعدد من تترات مسلسلات عربية قدمها من قبل.

وتقدم المطربة اللبنانية اليسا حفل غنائيا بمناسبة عيد الحب في القرية العالمية بدبى، ومن المقرر أن تقدم عدد من أغانيها الشهيرة وألبومها الجديد، وتحيى الفنانة ديانا كرزون، حفل غنائيًا بالأردن، ضمن احتفالات عيد الحب.

ويستعد الفنان تامر عاشور في الفترة الحالية لإحياء حفل غنائي يوم عيد الحب في التجمع الخامس بمشاركة ماجد المهندس والفنانة آمال ماهر التي تحتفل يوم الحفل بإطلاق ألبومها الجديد.

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كما تشهد حفلات عيد الحب حفلين غنائيين للمطرب اللبناني وائل جسار، الأولى بمشاركة المطربة هيفاء وهبي، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة يوم الجمعة المقبل، والثانية مع الفنانة سيرين عبد النور يوم الخميس المقبل داخل أحد الفنادق الكبرى بدولة عمان.

وتحيي المطربة أصالة حفلا ضمن حفلات عيد الحب، بمشاركة المطرب مصطفي شوقي الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية بأغنيته الشهيرة "ملطشة القلوب"، وذلك يوم الخميس المقبل، في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تستعد فرقة بلاك تيما، لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات عيد الحب، يوم الجمعة المقبل في ساقية الصاوي، ومن المقرر أن يقدم بلاك تيما خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الفنية منها "أخبار..أهرام.. جمهورية ..بحار..قول آه..زحمة ..هندى..كل مرة..انت فاكرنى..وغيرها"، ويحيى المطرب الأردني أدهم نابلسي حفلا غنائيا ضمن حفلات عيد الحب بمدينة إسطنبول.

وتحيي المطربة السورية رويدا عطية، حفلا غنائيا ضمن حفلات عيد الحب، بمشاركة المطرب اللبناني سعد رمضان، في الدنمارك، كما يحيي المطرب اللبناني جوزيف عطية، حفل عيد الحب، في مهرجان السعادة بالإمارات.

كما يسافر المطرب اللبناني وائل كفوري يوم السبت المقبل إلى مدينة فلوريدا بأمريكا لإحياء حفل غنائى ضخم بمناسبة عيد الحب في أحد الفنادق الكبرى هناك، ومن المقرر أن يحضر الحفل العديد من الجاليات العربية والشخصيات العامة هناك، يحيى النجم محمد فؤاد حفلا غنائيا فى عيد الحب بأحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة، يوم الخميس المقبل، ومن المقرر أن يقدم فؤاد خلال الحفل أشهر أغنياته منها "بين إيديك، سلام، طمنى عليك، كامننا، ساعات بشتاق، حبيبى يا، وغيرها.

وأخيرا يُحيى المطرب الأردني طوني قطان حفلا غنائيا بعيد الحب، فى مدينة بيت لحم بفلسطين بأحد الفنادق الكبرى، ومن المقرر أن يقدم خلال حفله العديد من أغنياته الرومانسية منها "يلي بتحب النعنع" و "روحي وروحك" وعيوني سهرانة" وغيره، بالإضافة الى أغاني من التراث والأغاني القديمة مثل "نسم علينا الهوى" للسيدة فيروز، و"عندك بحرية يا ريس" للراحل وديع الصافي".