صور وفيديو| هاني رمزي وليلى علوي أبرز حضور افتتاح مستشفى الناس الخيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد من نجوم الفن على زيارة مستشفى الناس الخيري لعلاج الأطفال بالمجان بشبرا الخيمة، وذلك للمشاركة في افتتاحها اليوم الأحد 9 فبراير.

وحضر الافتتاح كل من الفنان محمود حميدة، والفنانة ليلى علوي، والإعلامية بوسي شلبي، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان هاني رمزي".

كما نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورًا ومقطع فيديو من الافتتاح، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وشارك في افتتاح المستشفى اليوم عدد من الوزراء والشخصيات العامة وعلى رأسهم السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، وأيضاً الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة.

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