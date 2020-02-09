وفد من "إيزيس لمسرح المرأة" يلتقي وزير الشباب والرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

زار وفد من مهرجان إيزيس لمسرح المرأة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ لبحث ما يمكن أن تقدمه الوزارة للمهرجان في دورته التأسيسية المنتظر انطلاقها في الفترة من ٢٣ إلى ٢٩ مارس المقبل.

وضم وفد المهرجان من أعضاء مجلس الأمناء كل من السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة السابقة للأسرة والسكان، والممثلة والمخرجة عبير لطفي رئيسة المهرجان، والكاتبة رشا عبدالمنعم مديرة المهرجان.

وأكد د.أشرف على اهتمام الوزارة بالمهرجان واستعدادها لاستقبال جانب من الفعاليات على مسرحها في مقر الوزارة بالعجوزة، بالإضافة إلى دعم أية أنشطة أخرى خاصة بالشباب في المهرجان، على أن تُعقد اجتماعات أخرى في الفترة المُقبلة بين المسئولين في الوزارة وممثلين عن إدارة المهرجان لمناقشة كافة التفاصيل.

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وقالت الفنانة عبير لطفي رئيسة المهرجان إن المهرجان يفتح الباب للمتطوعين من الشباب من أبناء القاهرة والأقاليم للمشاركة في التنظيم حتى يكون لهم دور فاعل في أنشطة المهرجان، وعرض وزير الشباب والرياضة تولي الوزارة مهمة استضافتهم خلال فترة المهرجان.

وقالت الكاتبة رشا عبدالمنعم مديرة المهرجان إن من أهداف المهرجان، دعم الجهود التي تبذلها الدولة حاليا لتمكين المرأة وإقامة جسور ثقافية بين النساء من مختلف أنحاء العالم وتشجيع التفاعل الثقافي وتعظيم مردوده على الإبداع والمسرح، وتحفيز النساء على التعبير عن ذواتهن في إطار فني وفكري وجمالي كالمسرح، وتشجيع صناع المسرح على معالجة ومناقشة قضايا وهموم المرأة، وتعزيز قيم قبول الآخر عبر اختيار عروض تعني أساساً بمنطلقات السلام العالمي، ومبادئ حقوق الإنسان، كما يتطلع المهرجان للقيام بدوره في تحقيق قدر أكبر من التنوع الثقافي والعدالة الثقافية واللامركزية عبر دعم صناعة المسرح المعني بقضايا المرأة في المناطق المهمشة والصعيد أيا كان صانعها امرأة أو رجل.

يُذكر أن الرئيسة الشرفية للمهرجان الفنانة سوسن بدر والدورة التأسيسية تحمل اسم الكاتبة فتحية العسال، وتترأس المهرجان الفنانة عبير لطفي وتديره المخرجة عبير علي والكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم، ويُقام تحت رعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والسياحة، وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة القاهرة والمجلس القومي للمرأة وجمعية يهمني الإنسان.