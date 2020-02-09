هذا ما قاله مدحت العدل عن معلق مباراة الزمالك والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المؤلف والسيناريست مدحت العدل، عن معاناته بسبب تعليق أيمن الكاشف على مباراة الزمالك والإسماعيلي، المقامة حاليًا على ستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري العام.

وكتب العدل، عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "حولت من أون سبورت لتايم سبورت هرباً من صوت أيمن الكاشف فوجدته في القناتين للأسف.. حرام".

يُذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 8 وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكهم 10 أهداف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.