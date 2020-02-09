- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
كتب المخرج عمرو سلامة، تعليقًا على فيلم "Parasite" الذي ينافس على جوائز الأوسكار في النسخة الـ92، المقرر انطلاق حفلها بعد قليل.
وكتب سلامة، عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "لو حصلت المفاجأة، و Parasite كسب النهاردة أحسن فيلم في الأوسكار.. مش بس هبقى سعيد وحاسس بعدل، لكن ده هيغير شكل صناعة السينما في العالم كله".
يُقام الحفل على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم. وسيبث حفل توزيع جوائز الأوسكار على الهواء مباشرة على موقع قناة ABC، وتطبيق ABC.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو سلامة: "لو Parasite كسب أحسن فيلم هيغير صناعة السينما بالعالم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.