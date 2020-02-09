عمرو سلامة: "لو Parasite كسب أحسن فيلم هيغير صناعة السينما بالعالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كتب المخرج عمرو سلامة، تعليقًا على فيلم "Parasite" الذي ينافس على جوائز الأوسكار في النسخة الـ92، المقرر انطلاق حفلها بعد قليل.

وكتب سلامة، عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "لو حصلت المفاجأة، و Parasite كسب النهاردة أحسن فيلم في الأوسكار.. مش بس هبقى سعيد وحاسس بعدل، لكن ده هيغير شكل صناعة السينما في العالم كله".

يُقام الحفل على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم. وسيبث حفل توزيع جوائز الأوسكار على الهواء مباشرة على موقع قناة ABC، وتطبيق ABC.

