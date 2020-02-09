قبل انطلاق الحفل.. اختبر معلوماتك عن "الأوسكار"

محمد اسماعيل - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين 10 فبراير..

وأعلنت أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة المنظمة لحفل الأوسكار عن النجوم المشاركين في تقديم الفقرات، وتضم "جين فوندا، جوش جاد، توم هانكس، أوسكار إسحاق، ساندرا أوه، ناتالي بورتمان، كريس روك، تايكا وايتيتي".

كما تضم قائمة مقدمي الحفل، كل من "ماهرشالا علي، أوتكارش أمبودكار، زازي بيتز، تيموثي شالاميت، أوليفيا كولمان، جيمس كوردن، بينيل كروز، بيني فيلدشتاين، ويل فيريل، جال جادوت، زاك جوتساجين، سلمى حايك، ميندي كالينج، ريجينا كينجتون، شيا لابوف، بري لارسون، سبايك لي، جوليا لويس دريفوس، جورج ماكاي، رامي مالك، ستيف مارتن، لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، كيانو ريفز، راي رومانو، مايا رودولف، مارك رافالو، كيلي ماري تران، سيغورني ويفر، كريستين ويج وريبيل ويلسون".

اختبر معلوماتك عن "الأوسكار" قبل مشاهدة الحفل..

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