صور| نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الصغرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها الصغرى "ليا" الأول، الموافق اليوم 9 فبراير.
ونشرت نانسي صورة تجمعها بطفلتها، كما ظهرت ليا في صورة أخرى أمام "تورتة" عيد ميلادها، وذلك عبر حساب نانسي الرسمي بموقع "تويتر".
نانسي عجرم متزوجة من الدكتور فادي الهاشم، ولديها منه "إيلا وميلا وليا".
يُذكر أن نانسي عجرم، احتفلت بقدوم ابنتها الصغرى "ليا"، في فبراير 2019، وطرحت بعدها أغنية تحمل اسمها، من كلمات الشاعر اللبناني منير بو عساف، ومن ألحان نجيب عجرم، وتوزيع باسم رزق.
وتشارك الفنانة نانسي عجرم في لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، في الموسم الثالث، إلى جانب الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنان محمد حماقي.
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