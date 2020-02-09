فن ومشاهير

تراند اليوم : عرض 400 ألف دولار على "مطرب عربي" مقابل الغناء مع مطرب إسرائيلي

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كشف الفنان التونسي لطفي بوشناق في تصريحات خاصة لإذاعة تونسية محلية إنه تعرض لإغراءات مالية كبيرة من أجل أن يتنازل عن موقفه الداعم للقضية الفلسطينية والغناء مع مطربين إسرائيليين.

وقال بوشناق برنامج نجوم اليوم لإذاعة "موزاييك إف إم" إنه رفض عرضا من فنان إسرائيلي لأداء "ديو سوية" بقيمة 400 ألف دولار. مؤكدا أن تاريخه ومبادئه لا يسمحان بذلك

موضحا إنه مهووس بفكرة الموت ليس خوفا ولكن "أفكر دائما فيما سيكتبه التاريخ أنت عابر سبيل ولكن مواقفك هي التي ستبقى والتاريخ ما يسواش فلوس" على تعبيره وأضاف إن القضية الفلسطينية هي قضيته.

 

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