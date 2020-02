Oscar 2020: ساعات قليلة تفصلنا عن الحفل المرتقب.. هل تصدق التوقعات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2020 10:42 مساءً - ساعات قليلة تفصلنا عن أهم حفل توزيع جوائز عالمية حفل توزيع جوائز الأوسكارOscar 2020 .



الحفل الذي سينطلق بعد ساعات بدورته ال 92 سيبث على الهواء مباشرة على قناة ABC.



وللسنة الثانية على التوالي ، سيكون العرض المرتقب من دون مضيف. وكانت مراسم الحفل الماضي في العام 2019 قد وقع في مشكلة حين استقال كيفن هارت من منصبه في اللحظة الأخيرة بعد سلسلة من التغريدات المثلية التي أثارت جدلاًواسعاً في الأوساط العالمية.



وكان جيمي كيميل آخر مضيف يقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار في عام 2018.



وكما في كل عام سيتخلل حفل الاوسكار هذا العام تكريم أربعة صناع أفلام عبر جوائز الأوسكار الفخرية وهم المخرج دايفيد لينش، والممثلين ويز ستودي وجينا دايفيز والمخرجة الإيطالية لينا فيرتمولر. وأكد القائمون على الحفل أنه سيتم تكريم نجم كرة السلة الراحل ​كوبي براينت​.

وسجل فيلم تود فيليبس "جوكر" ، 11 ترشيحاً لجوائز الأوسكار بما في ذلك ترشيحات لجائزة أفضل صورة وأفضل مخرج لفيليبس وأفضل ممثل لجواكين فينيكس.



تلاه ملحمة مارتن سكورسيزي "The Irishman" ، وفيلم كوينتين تارانتينو "ذات مرة في هوليوود" ومسرحية سام مندس Sam Mendes الحربية "1917" ، بعشرة ترشيحات. هذه الأفلام ، إلى جانب "Ford v Ferrari" و "Jojo Rabbit" و "Little Women" و "Story Story" و "Parasite" ستتنافس على أفضل صورة.



واللافت في هذه النسخة هو استبعاد المخرجات بالكامل من سباق ترشيحات جائزة أفضل مخرج. لكن استطاعت غريتا غيرويغ أن تكون المخرجة الوحيدة المرشحة ضمن فئة "أفضل فيلم"، إذ استطاعت انتزاع ترشيح في الأوسكار من خلال فيلمها الدرامي "نساء صغيرات".

وبحسب عدد من النقاد وخبراء الفن السابع إليكم أبرز توقعات الليلة :



أفضل فيلم

1917



✓ “1917”



“Ford v Ferrari”



“The Irishman”



“Jojo Rabbit”



“Joker”



“Little Women”



“Marriage Story”



“Once Upon a Time … in Hollywood”



“Parasite”

أفضل مخرج

سام مندس





✓ Sam Mendes, “1917”



Martin Scorsese, “The Irishman”



Todd Phillips, “Joker”



Quentin Tarantino, “Once Upon a Time … in Hollywood”



Bong Joon Ho, “Parasite”

أفضل ممثل

خواكين فونيكس





✓ Joaquin Phoenix, “Joker”



Antonio Banderas, “Pain and Glory”



Leonardo DiCaprio, “Once Upon a Time … in Hollywood”



Adam Driver, “Marriage Story”



Jonathan Pryce, “The Two Popes”

أفضل ممثلة

رينيه زيلويغر



✓ Renée Zellweger, “Judy”



Cynthia Erivo, “Harriet”



Scarlett Johansson, “Marriage Story”



Saoirse Ronan, “Little Women”



Charlize Theron, “Bombshell”



أفضل ممثل مساعد

براد بيت



✓ Brad Pitt, “Once Upon a Time … in Hollywood”



Tom Hanks, “A Beautiful Day in the Neighborhood”



Anthony Hopkins, “The Two Popes”



Al Pacino, “The Irishman”



Joe Pesci, “The Irishman”



أفضل ممثلة مساعدة

لورين ديرن



✓ Laura Dern, “Marriage Story”



Kathy Bates, “Richard Jewell”



Scarlett Johansson, “Jojo Rabbit”



Florence Pugh, “Little Women”



Margot Robbie, “Bombshell”



أفضل سيناريو أصلي



✓ “Parasite,” Bong Joon Ho, Han Jin Won



“Knives Out,” Rian Johnson



“Marriage Story,” Noah Baumbach



“1917,” Sam Mendes and Krysty Wilson-Cairns



“Once Upon a Time … in Hollywood,” Quentin Tarantino



أفضل سيناريو مقتبس



✓ “Jojo Rabbit,” Taika Waititi



“The Irishman,” Steven Zaillian



“Joker,” Todd Phillips, Scott Silver



“Little Women,” Greta Gerwig



“The Two Popes,” Anthony McCarten



فيلم عالمي



✓ “Parasite,” South Korea



“Corpus Christi,” Poland



“Honeyland,” North Macedonia



“Les Misérables,” France



“Pain and Glory,” Spain

أفضل فيلم كرتون



✓ “Toy Story 4”



“How to Train Your Dragon: The Hidden World”



“I Lost My Body”



“Klaus”



“Missing Link”



أفضل فيلم وثائقي



✓ “American Factory”



“The Cave”



“The Edge of Democracy”



“For Sama”



“Honeyland”



أفضل مؤثرات بصرية



✓ “1917”



“Avengers: Endgame”



“The Irishman”



“The Lion King”



“Star Wars: The Rise of Skywalker”



أفضل نص



✓ “Ford v Ferrari”



“The Irishman”



“Jojo Rabbit”



“Joker”



“Parasite”



أفضل تصوير



✓ “Joker,” Hildur Gudnadottir



“Little Women,” Alexandre Desplat



“Marriage Story,” Randy Newman



“1917,” Thomas Newman



“Star Wars: The Rise of Skywalker,” John Williams

أفضل أغنية أصلية



✓ “(I’m Gonna) Love Me Again,” “Rocketman”



“I Can’t Let You Throw Yourself Away,” “Toy Story 4”



“I’m Standing With You,” “Breakthrough”



“Into the Unknown,” “Frozen 2”



“Stand Up,” “Harriet”



أفضل إنتاج



✓ “1917”



“The Irishman”



“Jojo Rabbit”



“Once Upon a Time … in Hollywood”



“Parasite”



أفضل تصوير سينمائي



✓ “1917,” Roger Deakins



“The Irishman,” Rodrigo Prieto



“Joker,” Lawrence Sher



“The Lighthouse,” Jarin Blaschke



“Once Upon a Time in Hollywood,” Robert Richardson





أفضل تصميم أزياء



✓ “Little Women”



“The Irishman”



“Jojo Rabbit”



“Joker”



“Once Upon a Time … in Hollywood”



أفضل مكياج وشعر



✓ “Bombshell”



“Joker”



“Judy”



“Maleficent: Mistress of Evil”



“1917”



أفضل صوت



✓ “1917”



“Ad Astra”



“Ford v Ferrari”



“Joker”



“Once Upon a Time … in Hollywood”



أفضل مؤثرات صوتية



✓ “1917”



“Ford v Ferrari”



“Joker”



“Once Upon a Time … in Hollywood”



“Star Wars: The Rise of Skywalker”



أفضل فيلم كرتون قصير



✓ “Hair Love”



“Dcera”



“Kitbull”



“Memorable”



“Sister”



أفضل تحقيق قصير



✓ “The Neighbors’ Window”



“Brotherhood”



“Nefta Football Club”



“Saria”



“A Sister”



أفضل وثائقي قصير



✓ “Learning to Skateboard in a Warzone (if You’re a Girl)”



“In the Absence”



“Life Overtakes Me”



“St. Louis Superman”



“Walk Run Cha-Cha”