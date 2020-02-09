بالفيديو: حديث حليمة بولند عن إطلالتها الجديدة يعرضها للسخرية

أثارت الاعلامية حليمة بولند جدلاً كبيراً بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن الغريب عن إطلالتها الأخيرة بعد قص شعرها وتغيير لونه.
وظهرت بولند في المقطع باطلالة جديدة وهي تتحدث عن “الصدمة” التي تتوقع أن تصيب متابعيها، ليتبين بعد ذلك أن المسألة لا تتعدى كونها نفذت مكياجها البسيط بنفسها وقامت بتمليس شعرها القصير بنفسها أيضاً دون الاستعانة بمصفف الشعر أو خبير تجميل، الأمر الذي عرضها لوابل من التعليقات الساخرة.
واعتبر العديد من المتابعين ان الاعلامية الكويتية تحاول إثارة الجدل باستمرار واحداث ضجة، لافتين إلى أن كل السيدات يطبقن مكياجهن ويسرحن شعرهن بأنفسهن ولا يتوجهن لصالونات التجميل، ساخرين من الصدمة التي تتحدث عنها بولند في ظل الازمات الاقتصادية والفقر والحروب التي تنتشر في الوطن العربي.
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