شاهد: أول صورة لخطيبة نجم قناة طيور الجنة الوليد مقداد.. والكشف عن هويتها

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية في اليوميين الماضيين بخبر خطوبة نجم قناة “طيور الجنة”، الوليد مقداد، بعدما قام شقيقه المعتصم بنشر صورة تجمعهما لتهنئته.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الخبر، خاصة أن الوليد عُرف في فترة طفولته من خلال أغانيه التي قدمها مع شقيقه وأفراد عائلته على القناة.

وعبّر رواد السوشال ميديا عن صدمتهم بوصول الوليد إلى سن الزواج، وهو محفور بذاكرتهم كطفل صغير.

ويبدو أن خبر خطوبة الوليد قد أثار فضول الجمهور الذي بدأ بالبحث عن خطيبته وهويتها وشكلها بشكل وواسع، ليتضح أنه ارتبط بابنة عمه واسمها نور غسان مقداد، التي تبلغ من العمر 21 عامًا.

وتداول الجمهور صورة لنور من حفل تخرجها من الثانوية العامة، برفقة رجل يبدو أنه والدها.

كما تم تداول المغردين فيديو من مراسم خطوبة الوليد مقداد، وثقه شقيقه المعتصم من داخل الحفل مُظهرًا أجواء الفرح والرقص بهذه المناسبة.