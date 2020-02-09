فيديو .. الفيشاوي يرقص على أنغام يوم تلات لـ عمرو دياب

نشر الفنان أحمد الفيشاوي فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر الفيشاوي، وهو يرقص على أغنية يوم تلات للنجم الكبير عمرو دياب، كما علّق على الفيديو، قائلًا: روحت الچيم لاقيت عمرو

Advertisements

دياب شغال سبت التمرين وفرفشت.

ومن ناحية آخرى يستعد الفنان أحمد الفيشاوي، لعرض فيلم أشباح أوروبا، وهو من تأليف كريم فاروق، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة كل من هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، باسم سمرة، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن.

وتدور أحداث الفيلم حول زوجة تنجب ستة توائم، مما يضطر الزوج لبيع ثلاثة من أبنائهما بسبب الفقر، وعندما تكتشف الزوجة، تقرر ترك زوجها والسفر للخارج لتنشأ العديد من الصراعات بين الأشقاء في المستقبل.