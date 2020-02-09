أنغام وهانى شاكر مع نجوم الاوبرا فى القاهرة

توجه الثقافة المصرية دعوة للسمو بالوجدان والارتقاء بالمشاعر من خلال مهرجان عيد الحب الذى تنظمه دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر حيث يقام حفلين على المسرح الكبير احتفاءً بهذه المناسبة يحييهما على التوالى كل من النجمة أنغام وأمير الغناء العربى هانى شاكر مع نجوم الأوبرا للموسيقى العربية .
وفى الثامنة مساء الاربعاء 12 فبراير تقدم النجمة انغام بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادةالمايسترو هانى فرحات كوكبة من اعمالها الخاصة الى جانب عدد من مؤلفات الطرب التى اشتهرت بتقديمها .
ومساء الجمعة 14 فبراير يقدم امير الغناء العربى هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادةالمايسترو الدكتور محمد الموجى باقة من اعماله الرومانسية الشهيرة وذلك بعد فاصل لكل من المطربين كنزى تركى، ياسر سليمان ورحاب مطاوع .
كما تمتد فعاليات المهرجان الى الاسكندرية حيث يتغنى النجم خالد سليم فى الثامنة مساء الجمعة 14 فبراير على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية بكوكبة من أعماله الجماهيرية إلى جانب عدد من مؤلفات التراث التى برع فى ادائها .
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