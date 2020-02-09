شاهد.. ندى موسى برفقة هشام سليم في كواليس هجمة مرتدة

نشرت الفنانة ندى موسى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ندى برفقة النجم هشام سليم، في كواليس تصوير مسلسل جديد، ويحمل اسم

هجمة مرتدة، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020.

وأعربت ندى عن سعادتها بمشاركتها مع هشام في عمل فني معًا، قائلة: بحبك.

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يذكر أن مسلسل هجمة مرتدة من تأليف باهر

دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، ندى موسى، يوسف عثمان، مايان السيد، خالد أنور، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة، نضال شافعي.

وتدور أحداث المسلسل حول أحد ملفات المخابرات المصرية، وذلك في إطار أكشن تشويقي.