تكريم عفاف راضي في ليلة عرض فيلم لحنان راضي

قرر أسامة البهنسى، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، تكريم المطربة الكبيرة عفاف راضى مساء الأربعاء المقبل بمركز الهناجر تقديراً لعطائها فى مجال الأغنية على مدى نصف قرن، وذلك على هامش عرض الفيلم الوثائقى «المتاهة» إنتاج إدارة الإنتاج المتميز بالقطاع. مدى نصف قرن، وذلك على هامش عرض الفيلم الوثائقى «المتاهة» إنتاج إدارة الإنتاج المتميز بالقطاع. الفيلم إخراج حنان راضى، يحضر العرض حشد كبير من الإعلاميين والفنانين. يذكر أن المطربة عفاف راضى بدأت مشوارها الفنى 1970 حيث اكتشفها الموسيقار الراحل بليغ حمدى، وهذا أول ظهور للمطربة الكبيرة منذ عدة سنوات.

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