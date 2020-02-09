لينين الرملى.. «جوكر» الدراما رحل قبل تحقيق حلمه ...ميزو2000

رحل الكاتب لينين الرملى فى هدوء، بعد أن ترك إرثًا عظيما من الأعمال المميزة، رحل بجسده لكن تظل أعماله علامات فارقة فى تاريخ الفن المصرى والعربى.

«الجوكر» لينين هو أحد أبرز وأهم كتاب الدراما فى مصر، صاحب موهبة قادرة على اختزال ملامح مصر السياسية فى إطار كوميدى فى كل عمل فنى يقدمه، بقدرته على نقد الذات بكوميديا سوداء خلقت منه نجمًا يحرك ممثليه كما يشاء بموضوعات تجبر الجمهور على تذكرها، فهو صاحب «سك على بناتك، والجوكر والهمجى وتخاريف ووجهة نظر وعفريت لكل مواطن»، وانتقل بالمسرح للتليفزيون ليقدم أعمالًا درامية سينمائية وتليفزيونية أثرت فى عقول جمهوره.

الراحل اتخذ منذ بداياته طريقا محفوفا بالمخاطر، فهو الثائر دائما فى كل اعماله، يثور على العادات والتقاليد يرفض «الترقيب» على أعماله وتعبيره، ابتعد عن الوسط الفنى منذ عامين بسبب ما وصفه» بالمستوى المتدنى من تعامل البعض.

كانت آخر اعمال مسرحية «اضحك لما تموت» وهو العمل المسرحى رقم 56 فى تاريخه الفنى، وهو رقم لم يصل إليه كاتب حتى الآن، مسرحيته انارت أضواء المسرح القومى بعد حالة صمت طالت فترة طويلة، العرض مثل حالة فنية خاصة، لأنه عودة لزمن الفن المسرحى المميز، عمل فنى من العيار الثقيل مزج فيه كاتبه حالة سياسية بأسلوب كوميدى مميز كعادته، وأهداها إلى «الذين استُشهدوا منذ زمن بعيد ولم يُدفنوا حتى اليوم»، بهذه المقولة بدأ عمله المسرحى وأنهاه ليؤكد انه قدم عرضًا مستمرًا وكانت رؤيته فى هذه الرسالة :أننا فى كل جمعة نستيقظ لننتظر

شهداء، أصبح جزءًا أساسيًا فى حياتنا، شهداؤنا هم أوجاعنا، لكن هناك شهداء حقًا لم يدفنوا، شهداء يعيشون فى المجتمع أحياء لكنهم شهداء لقرارات خاطئة ممن حولهم، ترك رسالته فى المسرحية للجمهور، كل يفسرها كما يراها.

رصد لينين مشواره المسرحى قائلا: قدمت 17 مسرحية من إخراجى منها للهواة وللنجوم، وقدمت تجارب كثيرة مسرحية وصلت لـ56 مسرحية بأشكال مختلفة وجريئة واكتشفت مواهب كثيرة، فالمسرح هو المادة الثرية التى يبرز خلالها الكاتب رؤيته واحتياجاته، وأرى أن المسرح هو المادة الخام لاختيار أى نجم أو اكتشافه، فكل النجوم الذين حققوا نجاحًا مؤخرًا هم فى الأساس خريجو المسرح.

Advertisements

تظل مدرسة لينين الرملى ومحمد صبحى إحدي اهم المدارس المسرحية التى تدرس فى تاريخ المسرح العربى، فبجانب تقديمهما العديد من الأعمال، اشتركا فى اكتشاف اغلب نجوم الصف الأول حاليا وهو يرصد ذلك قائلا :اكتشفت أحمد آدم فى الإسكندرية، وأجريت له اختبارًا فى كتابة جواب على آلة كاتبة وخفة دمه جعلتنى أختاره فى دور «الكفتجى»، وأيضًا صلاح عبدالله اخترته من القاهرة أثناء مشاركته فى مسرح الجامعة، ومنى زكى قدمت معى 5 مسرحيات قبل شهرتها، أشرف عبدالباقى كان بطلًا على جيله، وقدم معى عددًا من المسرحيات، والكثير والكثير، كل فنان كنت أختاره لأنه يجذبنى فيه موهبة خاصة أراها فى

كتاباتى، وجميعهم يشقون طريقتهم نحو النجومية، وهذا يؤكد أن المسرح هو المكان الأول لاكتشاف النجوم.

رحل لينين قبل تقديم حلم حياته الذى ظل لسنوات فى كتابته، الجزء الثانى من مسلسل «حكايات ميزو» العمل الذى ارتبط به جمهور السبعينيات، وكان نقطة انطلاقة سمير غانم للبطولة المطلقة، ويحمل العمل الجديد اسم «ميزو 2000» وقال عنها لينين: وجدت أنها فكرة جيدة، فالجمهور المصرى ارتبط كثيرًا بشخصيات المسلسل ويحن لهم، لكننى كتبت عملا لا يتناول أى شخصية من الجزء الأول، واستغنيت عن كل الشخصيات التى شاركت فى العمل، فأنا لا أقدم نفس الحكاية، لكنى أقدم تطورًا لشخصية ميزو أظهره فى الحلقات الأولى شخصية فقيرة تعانى من أزمات المجتمع، وتبتعد عنه زوجته نفيسة وتسافر إلى أمريكا ويتخلى عنه أصدقاؤه، فقررت أن أخلق له عالمًا جديدًا لـ«ميزو»، حيث تتوفى عمته ويرثها وتتحول حياته، إلى العكس، وسأستعين بمشهدين فقط وهو فقير ولكن بمرور الوقت تتحول حياته إلى الثراء الشديد.

ابتعد عن الوسط الفنى باراداته، وكان مبدؤه: عندما أقرر الكتابة أكتب، وعندما يطلب منى منتج عملًا للتليفزيون، أبحث اولا عن اخلاقياته، وهذا العامل الأساسى الذى أختار على أساسه، فالإنتاج فى مصر يسير بطريقتين الآن الممثل النجم والمنتج، لم تعد القصة أو السيناريو هى المتحكم الأساسى فى الإنتاج السينمائى، المهم أن يكون النجوم معروفين، وهذا ظلم عددًا كبيرًا من المؤلفين الذين يرفضون تفصيل العمل، فأنا لا أقبل أن يطلب منى ممثل أن أكتب له، وأفصّل له دورًا «على مقاسه»، وابتعدت عن الوسط الفنى بعد تعرضى للنصب، حيث كتبت سيناريو منذ 3 سنوات، لكنى تعرضت للنصب فتوقفت.

كتب لينين مذكرات حياته بيده وهو ما صرح به لـ«الوفد»، والتى يكشف خلالها ما يحدث خلف الكواليس على مدار حياته حيث تتناول مذكراته 56 مقالًا عن المسرح، تحمل الكواليس الكثير التى يتحدث فيها على كل ما مر فى حياته، وعن شخصيات كثيرة.