31 فيلما يتنافسون على جوائز مهرجان أسوان الدولى

يفتتح مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فعاليات دورته الرابعة اليوم الاثنين 10 فبراير بحضور حشد كبير من نجوم الفن فى تمام السابعة مساء، ويقوم بتقديم الحفل الإعلامية جاسمين طه زكى، ويخرجه هشام عطوة.

ويبدأ الحفل بالسلام الجمهورى يعقبه عرض برومو للأفلام المشاركة فى دورة هذا العام التى تستمر حتى السبت 15 فبراير، ثم استعراض لجان تحكيم المهرجان وفعالياته.

وقامت إدارة المهرجان بإهداء دورة هذا العام لاسم النجمة نادية لطفى واسم الفنانة ماجدة تقديرًا لعطائهما الفنى الكبير، ويكرم فى حفل الافتتاح النجمة نيللى كريم والفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، بينما يشهد حفل الختام تكريم ثلاث من صانعات السينما هن: المونتيرة رحمة منتصر، والمنتجة ناهد فريد شوقى، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس، ويعقب الحفل عرض لفيلم «بعلم الوصول» وهو سيناريو وإخراج هشام صقر، بطولة: بسمة، محمد سرحان، بسنت شوقى.

وتدور أحداث الفيلم عن زوجة تحاول مواجهة أفكارها الانتحارية وحدها، بعد تعرض زوجها للحبس على ذمة قضية، ويتعرض الفيلم لعدة جوانب تخص المرأة داخل المجتمع المصرى، من خلال عدة شخصيات تمثل نماذج مختلفة من المجتمع.

وقامت إدارة مهرجان أسوان بترجمة نسخ الأفلام المشاركة فى دورته الرابعة بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة والتسجيلية والأفلام القصيرة إلى اللغة العربية، حيث نجحت هذا العام فى ترجمة 20 فيلمًا ليتمكن جمهور محافظة أسوان من متابعة الأفلام بشكل أفضل، خاصة أن الحوار عامل رئيسى فى نجاح أى فيلم، ولتسهل متابعة الجمهور للأفلام فى ظل وجود عدد كبير من الأفلام الناطقة بغير اللغة العربية.

ويحرص المهرجان فى دورة هذا العام على إرضاء جمهور السينما فى أسوان، خاصة بعد الإقبال الكبير الذى شهدته الدورة الماضية من المهرجان فى عروض أفلامه والورش المقامة ضمن فعالياته، وهو ما يدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم دائمًا.

واستحدثت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة جائزة تقديرية فى مجال قضايا المرأة، تحمل اسم «جائزة

نوت للإنجاز»، على أن تكون الجائزة ذات صبغة دولية ويتم منحها سنوياً لشخصية كان لها إسهام كبير فى مواجهة المشاكل والتحديات التى تواجه المرأة، وقامت هذا العام باختيار السفيرة ميرفت التلاوى، لتكون أول سيدة تحصل على الجائزة نظراً لإسهاماتها الكبيرة فى مجال قضايا المرأة على المستويين المحلى والدولى.

واختارت إدارة مهرجان أسوان الدولى 31 فيلماً تمثل 29 دولة للمشاركة فى مسابقتى الأفلام القصيرة والطويلة من بينها فيلمان يعرضان عالمياً لأول مرة، و18 فيلماً فى عرضها الأفريقى الأول.

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ويشارك فى مسابقة الفيلم الطويل

11 فيلمًا، منها فيلمان تسجيليان، وفيلم تحريك للمرة الأولى فى مسابقة المهرجان، و8 أفلام روائية، كما يعرض فى مسابقة الفيلم القصير 20 فيلمًا، منها 6 أفلام تسجيلية، و4 أفلام تحريك، و10 أفلام روائية.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل المخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دى يونج وتضم فى عضويتها المنتج الرومانى أليكس تيودورسكو والفنانة التونسية سهير بن عمارة والمنتج والمخرج الفلبينى كافن دى لاكروز، والنجمة المصرية منة شلبى، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير فى عضويتها النجمة المصرية بشرى والناقد السينمائى ماسيمو ليتشى والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصرى كلاً من الفنانة سلوى خطاب والمخرج شريف البندارى والمخرجة ماجى مرجان، ويرأس لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبى المنتجة التونسية درة بوشوشة رئيسًا، وعضوية الناقد اللبنانى الكبير إبراهيم العريس والممثلة المصرية رانيا يوسف والممثلة السورية جومانا مراد، كما تتشكل لجنة تحكيم جمعية النقاد من الناقد أسامة عبدالفتاح رئيسًا وعضوية كل من الناقدة أمل الجمل والناقدة بسنت حسن.

ويشارك فى مسابقة الفيلم الطويل

الأفلام التالية: الفيلم الروائى «بعلم الوصول»، الفيلم الروائى Aga's House «منزل آجا» فى عرضه الأفريقى الأول، الفيلم الروائى Alice «أليس»، الفيلم التسجيلى Balole, The Golden Wolf «ذئب بالولى الذهبى»، فيلم التحريك Bombay Rose «زهرة بومباى»، الفيلم التسجيلى Confucian Dream «الحلم الكونفوشيوسى» فى عرضه الأفريقى والعربى الأول، الفيلم الروائى Instinct «غريزة» فى عرضه الأفريقى والعربى الأول، والفيلم الروائى On the Quiet «فى هدوء» فى عرضه الأفريقى والعربى الأول، الفيلم الروائى Pacarrete «بكاريته» فى عرضه الأفريقى والعربى الأول، الفيلم الروائى The Names of the Flowers «أسماء الزهور»، فى عرضه الأفريقى والعربى الأول، الفيلم الروائى «مواسم العطش».

بينما تضم مسابقة الفيلم القصير الأفلام التالية: الفيلم التسجيلى Brigitte «بريجيت»، والمعروض خارج المسابقة فى عرضه الأول فى أفريقيا والدول العربية، والفيلم الروائى Extra Safe «آمن جدًا» فى عرضه الأول فى أفريقيا والدول العربية، والفيلم التسجيلى!Heart, You Deserve That «تستاهل يا قلبى» فى عرضه العالمى الأول، الفيلم الروائى Bitter Herb «عشب مرير» فى عرضه الأول فى أفريقيا والدول العربية، ومن أسبانيا يعرض فيلم التحريك Certain poor shepherds «الرعاة الفقراء»، فى عرضه العالمى الأول.

ويعرض أيضًا بالمسابقة الفيلم التسجيلى Chiyo «تشيو»، فى عرضه الأفريقى والعربى الأول، فيلم التحريك Daughter «ابنة»، المرشح لأوسكار أفضل فيلم تحريك قصير، الفيلم الروائى High Tide «مد عالى» فى عرضه الأفريقى والعربى الأول، الفيلم الروائى I Will Wait «سأنتظر» فى عرضه الأفريقى الأول، فيلم التحريك Intermission Expedition «رحلة الاستراحة»، فى عرضه الأول فى أفريقيا والدول العربية، الفيلم التسجيلى Pacific «باسيفيك»، الفيلم الروائى Pick a Name «اختر اسمًا» فى عرضه الأفريقى والعربى الأول.

وينافس كذلك على جوائز المسابقة الفيلم الروائى Roqaia «رقية» فى عرضه الأول فى أفريقيا والدول العربية، الفيلم التسجيلى Sewing Futures «حياكة المستقبل»، فى عرضه الدولى الأول، فيلم التحريك Sheep, Wolf and a cup of Tea «الأغنام والذئب وكوب الشاى» فى عرضه الأول فى أفريقيا والدول العربية، الفيلم التسجيلى The Harvesters «الحاصدون» فى عرضه الدولى الأول، الفيلم الروائى Tina «تينا» فى عرضه الأول فى أفريقيا والدول العربية، الفيلم الروائى To Each Your Sarah «سارة لكل منكم»، الفيلم الروائى To Us, Lonely Ones» من أجلنا، نحن المنعزلون» فى عرضه العالمى الأول، الفيلم الروائى Young, but it will pass «شاب، لكنها ستعبر» فى عرضه الدولى الأول.