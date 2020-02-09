شاهد .. أحمد مكي يؤدي مناسك العمرة بعد عرض حزلئوم

أدى الفنان أحمد مكي مناسك العمرة، وذلك بعد عرض مسرحيته الجديدة، والتي تحمل أسم حزلقوم، كما حققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، في المملكة العربية السعودية. وظهر مكي من خلال صورة، وهو بملابس الإحرام، والتي نالت إعجاب جمهوره، ومحبينه، عبر مواقع السوشيال ميديا. إعجاب جمهوره، ومحبينه، عبر مواقع السوشيال ميديا. Advertisements ومسرحية حزلقوم من تأليف حسن المهدي، وإخراج كريم سامي، وبطولة كلًا من أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، سليمان عيد.

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