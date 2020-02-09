صور .. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ليا لأول مرة

نشرت النجمة نانسي عجرم بعض الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت نانسي من خلالها، وهي تحتفل بعيد ميلاد نجلتها ليا الهاشم، والتي تمت عامها الأول. Advertisements يذكر أن النجمة نانسي عجرم طرحت مؤخرًا كليب بعنوان، قلبي يا قلبي، وهو من إخراج رجا نعمة، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري وتزيع باسم رزق، كما كسر الكليب حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. قلبي يا قلبي، وهو من إخراج رجا نعمة، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري وتزيع باسم رزق، كما كسر الكليب حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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