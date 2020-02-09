هذا سبب موافقة زهرة عرفات على تجسيد شخصية ليلى في "كأن شيئاً لم يكن"

ميرنا وليد - بيروت - تتابع الممثلة البحرينية ​زهرة عرفات​ تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "​كأن شيئاً لم يكن​"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

عرفات قالت :"في (كأن شيئاً لم يكن) سأطلّ على المشاهدين مجسدة شخصية ليلى، السيدة المثقفة والرزينة والثرية، التي تمر بظروف معينة مع محيطها وأهلها، ويمكن القول إنها جاهدت كثيراً حتى استطاعت الوصول إلى ما هي عليه، وأتمنى فعلاً أن يترك المسلسل بصمة واضحة لدى عرضه في الموسم الرمضاني المقبل".

وأضافت في حديثها لجريدة "الراي" الكويتية :"وافقت لأجسد شخصية ليلى بسبب حالاتها النفسية كإمرأة، إلى جانب هذا سبق لي في الماضي أن قدمت شخصية المرأة الضعيفة، وبالتالي أصبحت حريصة على أن أطلّ بصورة المرأة القوية التي لا تُهزم حتى لو وقف العالم أجمع ضدها (تنكسر وتقوم واقفة مرة ثانية)".

"كأن شيئاً لم يكن" من تأليف الكاتبة البحرينية سحاب وإخراج حسين الحليبي، ومن بطولة هبة الدري، فهد العبد المحسن، نور الشيخ، شهاب حاجيه، رانيا شهاب، خالد الشاعر، إيمان جمال، محمد صفر، محمد الدوسري، محمد الوادي، غرور، سارة العنزي.