بالفيديو- لطيفة تطلق "مابكرهوش" وهذه كلمات الأغنية

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة التونسية ​لطيفة​ أغنيتها الجديدة "مابكرهوش"، وهي من ضمن أغنيات ألبومها الجديد "أقوى واحدة"، وذلك على قناتها الخاصة على يوتيوب.

"مابكرهوش" من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي تيمام طارق.

وتقول كلمات الأغنية :"مابكرهوش ومهما تكرهوني فيه بحبه واحن دايما ليه، دا لو كان سابنى يوم بإيديه، كتير أيام وقف جانبي، مابكرهوش، وهفضل فاكرة ليه الخير، وهنسى الجرح والتقصير، دا لسة فى عينى هو كبير، ولسة بحبه من قلبي ولو قولتوا أنه مش ليا، وروحى فى حاجة مش جاية، ولو قولتوا إنى منسية".

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